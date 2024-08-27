吳永毅：民眾黨組成異質　選後鬥爭必然

退休台南藝術大學助理教授、海潮智庫辦公室主任吳永毅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月27日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨除了政治獻金風暴延燒，內部爭議也開始檯面化。過去曾從事社會運動的退休台南藝術大學助理教授、海潮智庫辦公室主任吳永毅接受中評社訪問表示，民眾黨組成為各種“異質”，因為大選迅速擴張結合，選後內部鬥爭必然可預見，接下來要看能否為了2026妥協繼續團結下去，過不了這關就分裂及泡沫化。



吳永毅，1956年生，加州大學柏克萊分校環境與建築設計學院碩士、香港理工大學應用社會科學系博士。退休台南藝術大學助理教授、目前擔任海潮智庫辦公室主任。吳永毅從1990年代起從事工運活動約10年，學術專長領域：社會運動、紀錄片解讀。



台中市政府顧問蔡壁如昨天直指“市府那一圈”不希望她回中央黨部，同時叫陣“戰狼”出來力拚2026年選舉。怎麼看目前最具第三勢力代表性的民眾黨目前的內部爭議？



吳永毅表示，長期觀察以來，民眾黨屬性是“異質”的結合，因為柯文哲是素人，沒有原本政黨群眾基礎，也沒有自己的團隊，柯從台北市長時期開始發展團隊，到2024突然要選“總統”而擴大組織，所以會吸引各種各式各樣的人，不是從小慢慢發展到大，而是快速膨脹，所以會有很多異質的人，某種程度上的內鬥，也可以預見。



吳永毅舉例，譬如白委黃珊珊從新黨出身，等於是不滿國民黨的深藍，民眾黨內也有不滿民進黨的淺綠，像以白委黃國昌為代表，另外還有許多被藍綠排斥的地方派系，或不想參加藍綠的人，這種地方上的力量。因此，諸多異質結合在一起，產生內部競爭是很常見的。



吳永毅說，民眾黨目前的內部組成，是去年為了選2024大選所以利益一致，選後再到下一次選舉譬如2026、2028的過程中，必然產生非常多的矛盾。民眾黨之前選2022時就曾發生許多提名紛爭，因此2026也必然如此。他也認為，現在的鬥爭，不用特別窄化到外界所稱的“母姐會”，就是反映這個黨的性質。