賴清德執政百日　5成2認經濟現況不佳

民眾對整體經濟現況評價。（照:美麗島電子報提供） 中評社台北8月26日電／賴清德27日執政將滿100天，《美麗島電子報》今公布最新8月民調，民眾對整體經濟現況看法分歧，44.0%認為整體經濟現況算是好、52.2%認為不好；另外，該民調顯示，民眾對賴清德的信任度為58.9%，較上月增加3.7%，而執政滿意度為54.4%，較上月增加2.4%。



《美麗島電子報》今天公布8月“國政民調”，此次調查顯示有44.0%民眾認為台灣整體經濟現況算是好，比上月減少1.1個百分點，52.2%認為台灣整體經濟現況不好，則比上月增加1.8個百分點，未明確回答的有3.8%，變動皆在抽樣誤差範圍。簡言之，民眾8月對台灣整體經濟現況的看法略呈分歧。



《美麗島電子報》經交叉分析桃竹苗、或20至29歲與40至49歲、或國中學歷、或民進黨支持者等群超過5成認為台灣整體經濟現況好，而新北市與台北市及中彰投、或50至69歲、或國小以下與高中及專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群超過5成5認為整體經濟現況不好。此外，滿意賴清德執政的民眾63.1%認為經濟現況好，33.0%不好；而不滿意賴清德執政的民眾有81.0%認為經濟現況不好。



針對“賴清德信任度”，民調結果顯示，有58.9%信任，其中15.5%很信任、43.4%還算信任，相較上月增加3.7個百分點，另有30.3%不信任賴清德，其中13.3%很不信任、17.0%有點不信任，則比上月減少1.7個百分點，未明確回答的有10.8%。



針對“賴清德施政滿意度”，有54.4%滿意賴的執政表現，其中12.6%很滿意、41.8%還算滿意，相較上月增加2.4個百分點，有33.2%不滿意，其中13.6%很不滿意、19.6%有點不滿意則比上月增加3.1個百分點，未明確回答有12.5%，這等同民眾對賴清德執政近100天所打的成績單。



該份民調由《美麗島電子報》，戴立安調查規劃問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年8月21日至8月23日，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。