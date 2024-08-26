凌濤：美國希望大選前台海局勢降溫

中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤在“一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣”座談會上發表看法。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北8月26日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今天出席一場有關美國大選座談會時表示，無論美國是共和黨特朗普或民主黨賀錦麗執政，國民黨的親美、友日、和陸的立場完全不會改變，也就是黨主席朱立倫提出的2D政策，兼顧“防衛”（Defense）與“對話”（Dialogue）並行。



凌濤提到，尤其對話特別重要，包括美國“國家安全”顧問蘇利文明天將訪問北京，外傳“國安會秘書長”吳釗燮和“外交部長”林佳龍近日將前往美國大華府地區對談，都可以看出美國在大選希望整個台海局勢盡量降溫，這符合國民黨一貫立場，希望用對話來代替戰爭、代替對抗。



“一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣”座談會今天在“立法院”群賢樓召開，由亞太青年協會主辦，國民黨青年團、民進黨青年發展部和民眾黨青年部合辦，民進黨“立委”王定宇、中國國民黨智庫副執行長凌濤和民眾黨“立委”張啟楷出席致詞。



座談會也邀請民眾黨“立委”陳昭姿、民進黨國際部副主任陳文昊、國民黨國際部助理主任須予謙、民主黨代表 John Eastwood 律師、共和黨代表 Ross Feingold 律師以及陽明交通大學副教授邱奕宏等人與談。



日前曾隨跨黨派觀選團赴美國共和黨全代會的凌濤在會中表示，美國這場大選競選主軸分兩部分，不管是經濟、國防或社會保障等等，共和黨是美國優先，而民主黨則主張多元價值，希望喚起多途徑的支持。

