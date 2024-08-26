吳孟道：美國降息步調可能不如預期快速

吳孟道。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北8月26日電（記者 俞敦平)針對美國聯邦準備理事會主席鮑爾的發言，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道在今日的台經院景氣動向記者會上解讀。吳孟道認為，鮑爾在全球央行會議上的表態，透露出美國可能即將進行貨幣政策調整的訊息。然而，雖然市場普遍預期降息，但鮑爾的態度較為保守，美國在降息步調和速度上可能不會如市場預期般快速。他強調，貨幣政策的分歧將可能引發資金流動加劇，對金融市場帶來更大的波動風險。



吳孟道指出，鮑爾在全球央行年會發表演說中顯示，美國可能已經到了調整貨幣政策的關鍵時刻，這是他公開釋放的訊息之一。他認為，美國在今年9月的降息可能性或幅度降低，但吳孟道認為，市場對未來的降息幅度和速度仍存在不確定性。鮑爾並未明確指出未來的降息路徑，而市場預估今年可能降息一次，且在明年上半年還有進一步降息的空間。



吳孟道認為，鮑爾的言論也反映了對通膨和就業市場的不同關注。他提到，雖然美國的通膨已經降至3%以下，但就業市場的表現開始受到關注。高利率雖然能抑制通膨，但也可能對就業市場造成負面影響。因此，他認為，鮑爾希望透過適度降息來穩定就業市場，實現經濟的軟著陸。



吳孟道進一步解釋，近期美國失業率的攀升並非由於勞動需求的大幅減少，而是由於結構性問題和勞動供給的增加。他指出，美國目前的失業率仍處於充分就業的狀態，而勞動供給的增加，尤其是移民數量的增加，是導致失業率上升的主要原因。



此外，吳孟道提醒，全球央行政策的分歧可能引發資金的快速移動，尤其是在美國降息而其他主要經濟體如日本和歐洲仍處於升息階段的情況下。這種貨幣政策的分歧可能加劇金融市場的波動，成為未來需要密切關注的風險因素。



整體來看，吳孟道認為，儘管市場對降息的預期較高，但鮑爾的保守態度顯示，美國在降息步調和速度上可能不會如市場預期般快速。因此，未來全球金融市場的動態可能將受到更多變數的影響，投資者需保持謹慎態度。