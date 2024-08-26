若賀錦麗當選對全球經濟影響　孫明德分析

孫明德。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北8月26日電（記者 俞敦平）台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德在今日的景氣動向記者會上，深入分析了美國總統選舉候選人賀錦麗的政策主張，並探討這些政策對美國經濟及全球經濟格局可能帶來的影響。他特別指出，賀錦麗在社會福利、物價管制及國際政策上的立場與現任總統拜登有著顯著的異同，這些政策變化將對美國經濟發展及台灣的外貿出口產生重要影響。



首先，孫明德指出，賀錦麗在社會福利政策上有著大膽的主張，與現任總統拜登相比，她的政策更具體且更具“進步（Progressive）”。例如，她計劃興建三百萬戶住宅，並為每位購房者提供2萬5千美元的首期貸款補貼。這些措施顯示了她希望通過擴大社會福利來解決美國國內的住房問題和財富不均。然而，經濟學者對此表示擔憂，認為如此大規模的補貼可能會對市場供需平衡產生負面影響，進而引發物價上升和供不應求的情況。



在物價管制方面，孫明德表示，賀錦麗提出的政策與拜登有顯著差異。她認為目前美國的物價過高，需要進行政府干預來穩定市場價格。孫明德指出，這一政策可能會引發經濟學界的批評，因為價格干預往往會導致市場扭曲，進一步加劇供應短缺的問題。這些政策如果實施，可能對美國的經濟運作帶來不確定性，也會影響到全球市場。



在國際政策上，孫明德指出，賀錦麗雖然在某些方面與拜登的立場一致，例如對富人加稅、持續推動綠能補貼以及加強與盟友的合作，但她在其他方面則表現出更為鮮明的立場。她強調北約的重要性，認為北約是全球安全的核心，並支持美國繼續在北約框架內發揮主導作用。此外，賀錦麗還表示，她將對以色列施加更大壓力，要求其立即停火，這一政策立場與拜登和特朗普形成鮮明對比，可能會對美國與中東地區的關係產生深遠影響。



另外，孫明德也點出，賀錦麗特別關注女性權益，主張保障女性的生育權，並支持擴大合法移民，這些政策反映了她在社會議題上的“進步（Progressive）”立場。孫明德認為，這些政策有助於賀錦麗爭取女性和移民群體的選票，進一步鞏固她的競選優勢。



孫明德強調，這些政策變化將對美國經濟及全球經濟格局產生深遠影響，特別是在美中貿易戰的背景下，賀錦麗的經濟政策可能會導致美國市場的進一步波動，進而影響到台灣的出口貿易。他建議，台灣企業應密切關注美國選舉的進展以及賀錦麗政策的落實情況，並及時調整對美國市場的策略，以應對可能出現的挑戰和機遇。



總體來看，孫明德認為，賀錦麗的政策主張無論在國內還是國際上，都顯示出與現任政府不同的思路，這些政策若得以實施，將會對美國及全球經濟帶來新的變數，台灣必須及時做好應對準備。