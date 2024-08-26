賴擬出訪過境美國　美專家：時機不太有利

曾任美國民主黨台灣海外部主席的律師江東林在“一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣”座談會上發表看法。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月26日電（記者 張嘉文）外傳賴清德有意規劃在今年下半年出訪“友邦”，並過境美國，但出現行程受挫的狀況。曾任美國民主黨台灣海外部主席的律師江東林今天在一場座談會上表示，在美國大選選情正熱，國會議員多面臨選舉之下，賴清德若選擇在這個高緊張的時刻過境美國，時機點恐怕不太有利。



“一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣”座談會今天在“立法院”群賢樓召開，由亞太青年協會主辦，國民黨青年團、民進黨青年發展部和民眾黨青年部合辦，邀請藍綠白代表和學者專家針對美國大選，以及對台影響發表意見。



民進黨“立委”王定宇、中國國民黨智庫副執行長凌濤和民眾黨“立委”張啟楷出席致詞。也邀請民眾黨“立委”陳昭姿、民進黨國際部副主任陳文昊、國民黨國際部助理主任須予謙、民主黨代表江東林（John Eastwood）律師、共和黨代表方恩格（Ross Feingold）律師以及陽明交通大學副教授邱奕宏等人與談。



會中有媒體詢問，賴清德可能在下半年出訪過境美國，是否會凸顯兩岸問題，對選舉造成的衝擊？



與會的亞太青年協會資深顧問、共和黨代表方恩格認為，賴清德若過境美國，兩岸議題也未必成為大選的討論焦點，畢竟美國國內目前面臨許多選民更關注的議題，包括通膨、移民，以及墮胎等。但賴如果過境美國，待遇應該會與蔡英文之前的待遇相等，但也預期中國大陸會非常憤怒，甚至有可能發動軍事演習，或者試圖說服我“友邦”與台灣斷交等來表達不滿。

