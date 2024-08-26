長榮認同九二共識　翁曉玲：比民進黨有智慧

中國國民黨籍“立委”翁曉玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月26日電（記者 楊騰凱）長榮集團日前發聲明表示認同“九二共識”、“反對台獨”，中國國民黨籍“立委”翁曉玲向中評社表示，民進黨政府是義和團式的做法，以為築起了高牆大家攻不進來，從蔡英文到賴清德都無心處理兩岸，反觀民間業者則回到兩岸互信基礎去解決問題，比民進黨政府更有智慧。



翁曉玲表示，對於兩岸議題，不應該總是用杯葛、對立的方式面對，而是應該朝向和平共處、合作的方式來發展兩岸關係，這才能給人民帶來最大的福利。反觀從蔡英文政府到“賴政府”把兩岸關係弄到這麼僵，甚至隨時都有可能引發戰爭，讓人民人心惶惶，這是很糟糕的。



針對日前巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間懸掛萬國旗，卻獨缺五星旗的事件，長榮集團23日發表聲明表示認同“九二共識”、“反對台獨”，對於旗下酒店引發的風波表達歉意。聲明也指出，長榮集團創辦人張榮發生前不遺餘力推動兩岸和平發展，是促進兩岸三通的推手，張榮發也認為“九二共識”及“反對台獨”才是兩岸對話的基礎。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任通傳會（NCC）委員，2024出任國民黨不分區“立委”以前，在清華大學科技法律研究所擔任副教授。



翁曉玲表示，針對巴黎長榮桂冠酒店的事情，這也反映出這些年來兩岸關係未獲得妥善的溝通協調，使得兩岸之間以及兩岸對外如何和平共處，沒有受到妥善討論，這點當然很遺憾。同時台灣方面包括陸委會、海基會不僅沒辦法做好協調工作，也沒有從業者、消費者的角度去思考事情，導致引發了這些風波。



翁曉玲指出，最後長榮集團提出了反對“台獨”、堅持九二共識的聲明，在這整個過程當中凸顯出，台灣官方從蔡英文時期到賴清德時期，都沒有心想好好去處理兩岸問題，這帶給業者很多經營上的困難。

