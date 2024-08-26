台灣經濟趨勢向上　銀行放款集中房貸有風險

台經院景氣動向記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月26日電（記者 俞敦平）在台經院景氣動向記者會的QA環節中，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，台灣經濟仍處於復甦階段，但成長動能稍有放緩。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真則表示，台灣的不動產市場方面新青安導致放款集中風險，她預測未來“央行”可能會進一步加強信貸管制，以分散風險並支持中小企業的資金需求。



面對媒體提問，孫明德表示，目前台灣經濟仍然處於復甦階段。今年亞洲四小龍中，台灣的經濟表現相對優異，預計全年經濟成長率接近4%。然而，隨著去年基期的提高，經濟成長的動能預計會逐漸減弱，但這只是基期影響，並不代表經濟出現問題。



孫明德指出，外銷方面，受惠於AI伺服器與半導體的推動，今年的表現優於去年。而內需市場方面，雖然金融市場因高估值而需謹慎對待，但零售、觀光、餐飲等產業依然活躍。疫情後的旅遊熱潮使得台灣的消費活動持續增溫，例如出境旅遊熱絡，但內部觀光卻相對冷清，這是台灣目前需加強的部分。總體來看，台灣經濟依然保持向上趨勢，只是成長力道可能略微放緩。



在不動產市場方面，劉佩真則提到，自從政府推出新青安政策以來，房市表現出價量齊揚的態勢。銀行在不動產放款方面的集中度較高，這增加了金融體系的風險。未來若“央行”能夠推動銀行進行更有效的放款分散，將有助於降低風險，同時也能支持台灣中小企業的資金需求。



對於“央行”未來可能的政策動向，劉佩真認為，隨著市場預期，“央行”可能在下次領監事會議中採取更嚴格的信貸管制措施。若實施第七次選擇性信用管制，範圍可能擴大，貸款成數也有可能進一步降低至六成，以控制房市過熱的風險。