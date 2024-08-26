雙十慶典凸顯“中華民國”　江啟臣：天經地義

江啟臣出席唐氏症基金會舉辦“給我抱抱”中秋禮盒發表記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月26日電（記者 方敬為）兼任雙十慶籌會主委的中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近日指示，今年雙十慶典要凸顯“中華民國”元素，遭綠營批評。國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天表示，韓未與他討論相關事宜，不過雙十慶典既然是“國家”生日，凸顯“中華民國”意象是天經地義，也會是大眾共識。



雙十慶典將近，韓國瑜日前召開籌備會議時特別指示要“辦好‘中華民國′的生日”，更要凸顯“中華民國”元素，遭民進黨籍“立委”賴瑞隆批評，這幾年雙十增加更多台灣的元素，不該再走回“華國美學”，如果是低俗和簡易化，會讓文化素養持續下滑。引發議論。



江啟臣26日下午出席唐氏症基金會舉辦“給我抱抱”中秋禮盒發表記者會，對於雙十慶典意象受訪表示，韓國瑜兼任慶籌會主委，這方面應尊重韓的想法，他個人沒有參與討論，雖然韓國瑜沒有與他交流相關事宜，但無論如何，雙十既然是“中華民國”的生日，當然要以凸顯“中華民國”意象為主。



至於綠營批評“華國美學”，江啟臣說，美學是主觀且是針對設計的部分，跟“中華民國”過生日沒有直接關係，每個國家的生日都可以設計得很美，他想“中華民國”的生日當然也可以辦得到，這部分由專業的人員操刀，韓國瑜院長應該也會尊重專業，讓設計人才發揮。