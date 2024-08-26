台日海洋對話　大橋光夫：堅定友誼和平基礎

大橋光夫致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月26日電（記者 黃筱筠）“第六屆台日海洋事務合作對話會議”今天在圓山飯店舉行開幕式，台灣日本交流協會會長蘇嘉全及日本台灣交流協會會長大橋光夫出席致詞。大橋光夫表示，以海洋事務合作為基礎，是日台之間堅定相互信任與友誼，也是本地區和平穩定的基礎。



大橋光夫今年88歲仍出席致詞，離場時由蘇嘉全牽著手離開。



“第六屆台日海洋事務合作對話會議”今天在台北圓山飯店舉行，蘇嘉全以及大橋光夫兩人出席致詞後就離開，會議並未對外開放。會談主要由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會秘書長范振國以及“海洋委員會”、“農業部”漁業署、海上保安廳等代表出席會談。



大橋光夫致詞表示，今天出席第六屆會議感到非常高興，日台海洋事務合作對話第一屆以來，在海洋合作議題上，在很多部門合作之上召開多次會議。他從第一屆會議一直以來沒有間斷參與本對話。



他表示，記得本會議剛啟動對話時，他呼籲過關於海洋事務矛盾解決問題的態度，應該抱持冷靜，開展建設性討論是非常重要。從此因雙方有關人員努力不懈，從危機管理出發，進行多次建設性討論。



大橋光夫說，海洋事務合作關係，正如在本對話簽訂四份合作備忘錄一樣取得具體進展，以海洋事務合作為基礎，日台之間堅定相互信任與友誼，是本地區和平穩定基礎。另外本協會透過日台海洋領域為國際社會做出貢獻，開展各種活動。



他指出，去年10月本協會與台灣、美國、澳洲、聖露西亞共同主辦海上災害為主的全球合作架構研習營（GCTF），各方以專業知識與經驗進行對話，今後將繼續，不僅在日台之間，也會在國際社會上，推動海洋事務做出貢獻。