孫明德：台灣傳產受大陸與日圓貶值影響大

台經院昭開景氣動向記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月26日電（記者 俞敦平)在台經院景氣動向記者會的QA環節中，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，傳統產業的復甦受中國大陸生產過剩和日元貶值影響，政府需採取政策來支持上游產業，避免其衰退。此外，面對物價上揚，預期“央行”將在九月份進行進一步的利率調整。至於他認為股市方面，市場對美國大選的關注程度不及聯儲局降息政策的影響，企業界普遍認為未來的資金環境將趨於寬鬆。



首先，關於傳統產業的現狀，孫明德指出，疫情後傳統產業的復甦極為緩慢，雖然在2021年享受了一段短暫的繁榮期，但接下來的幾年卻進入了長期的庫存調整階段。他特別強調，中國大陸的生產過剩問題對台灣傳產形成重大壓力，尤其是鋼鐵與石化產業。中國大陸利用廉價的俄羅斯石油降低成本，並將過剩產品傾銷至全球市場，使台灣的上游鋼鐵業在價格上難以競爭。反觀下游產業，則因能夠以低廉價格購買中國大陸鋼鐵而受惠。因此，他呼籲政府應關注國際間的反制措施，以免台灣的上游產業陷入不利局面，喪失市場主導權。



接著，針對物價問題，孫明德提到，台灣消費者物價指數（CPI）已連續三個月上升，這將是“央行”在未來利率政策調整中的重要考量因素。他指出，“央行”必須綜合考慮物價、經濟成長率及台美利差等多方面因素，尤其在全球經濟環境變化的背景下，台灣是否需要進一步升息值得密切關注。孫明德認為，鑑於美國可能降息及台灣物價上揚，“央行”在9月的會議上可能會採取類似於升息的措施，維持金融市場的穩定。

