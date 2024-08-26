長榮挺九二共識　王鴻薇：綠別煽風點火

中國國民黨籍“立委”王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月26日電（記者 楊騰凱）長榮集團日前發聲明表示認同“九二共識”、“反對台獨”，中國國民黨籍“立委”王鴻薇向中評社表示，長榮集團的事件只是再次證明了，假如兩岸關係不好，兩岸沒辦法溝通，最後倒楣的還是企業或藝人，在類似的政治爭議當中將無所適從。



王鴻薇指出，台灣官方在事件過程中升高惡意螺旋煽風點火，這對有在兩岸佈局或是全球化經營的台灣企業都不是一件好事，也無法解決問題。



針對日前巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間懸掛萬國旗，卻獨缺五星旗的事件，長榮集團23日發表聲明表示認同“九二共識”、“反對“台獨”，對於旗下酒店引發的風波表達歉意。聲明也指出，長榮集團創辦人張榮發生前不遺餘力推動兩岸和平發展，是促進兩岸三通的推手，張榮發也認為“九二共識”及“反對“台獨”才是兩岸對話的基礎。



陸委會、“外交部”24日同步發布新聞稿表示，強烈譴責中共操作民族主義，以經濟脅迫進行政治操弄，以商逼政等不當行為。



王鴻薇表示，類似這次長榮集團的事件不是第一次，也不會是最後一次，因為過去我們看到太多案例，例如85度C咖啡、吳寶春麵包、一芳水果茶，甚至很多台灣藝人等等，在面對兩岸議題時都陷入了一些政治爭議。其實長榮集團的事件只是再次證明了，假如兩岸關係不好，兩岸沒辦法溝通，最後倒楣的還是企業或藝人，在類似的政治爭議當中將無所適從。

