京華城案是柯交辦　彭振聲不敢簽關鍵公文

彭振聲在員警的協助下離開。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月26日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷多案，柯市府台北市副市長彭振聲因京華城容積率獎勵案遭檢方以涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌重大，限制住居出境。彭振聲26日應邀出席台北市議會京華城案調查小組會議。藍綠議員轉述，彭振聲承認是柯文哲決行，他關鍵的公文並不敢簽，敏感的部分也不便回答。



柯文哲台北市長任內，京華城改建案容積率從560%暴增至840%，檢方陸續傳喚相關都市計劃審議委員、相關公務員等30多人。台北市議會京華城案調查小組召集人為中國國民黨游淑慧，成員包括民進黨洪健益、許淑華、簡舒培、國民黨鍾小平、台灣民眾黨陳宥丞等人。



彭振聲近下午1點離場，中評社記者詢問約談過程順利嗎？有委屈嗎？彭振聲僅說，“還好”。記者追問，彭在檢調偵辦是否轉汙點證人？彭是清白的嗎？彭則不發一語，在員警的協助下走進電梯離開。



國民黨籍游淑慧、民進黨籍許淑華會後受訪。許淑華表示，彭振聲坦言有柯文哲交辦的便當會，所以組成專案小組會議，談及都更獎勵。但許多問題，彭振聲以檢調要求偵查不公開為理由。不過彭說幾分關鍵公文並不敢簽，都是計劃公展部分給柯文哲簽、決行。許初步聽出來，是暗指執行柯文哲的意志。



民進黨議員許淑華說，彭有適度規避法律相關規定。他是公務人員出身，文字敘述很謹慎，強調准用、適用都更條例不同，是柯文哲要求辦案，才有後續專家學者會議、都審會議處理。彭振聲有些話不太敢在委員會說，一直在鬼打牆、反反覆覆，但公展部分不敢簽關鍵公文。當場問他有沒有轉污點證人？彭沒回答。她希望政風可以把這案件請廉政單位，針對容積移轉進行調查。

