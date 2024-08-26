台漁船頻遭日登檢扣留　蘇嘉全只說雙贏解決

“第六屆台日海洋事務合作對話會議”開幕，蘇嘉全致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月26日電（記者 黃筱筠）“第六屆台日海洋事務合作對話會議”今天在圓山飯店舉行開幕式，台灣日本交流協會會長蘇嘉全及日本台灣交流協會會長大橋光夫兩人出席致詞。對於媒體喊話大陸學者呼籲要替台灣漁民維護權益？蘇嘉全離去前表示，今天會談，就牽著大橋光夫離開會場。



台灣漁船近期頻因過界遭日方拘捕，蘇嘉全致詞時表示，深信以互惠互信的精神充分溝通，“任何懸而未決的課題，必定取得雙贏解決”。



“第六屆台日海洋事務合作對話會議”今天在台北圓山飯店舉行，蘇嘉全以及大橋光夫兩人出席致詞後就離開，會議並未對外開放。會談主要由日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、台灣日本關係協會秘書長范振國以及“海洋委員會”、“農業部”漁業署、海上保安廳等代表出席會談。



上海東亞所副所長包承柯認為，1972年中日聯合聲明及1978年中日和平友好條約都已確定台灣是中國的一部分，從這個意義上說，台灣漁民完全可以享受大陸和日本簽訂的《中日漁業協定》當中與大陸漁民的同等待遇，以後會常態化。



蘇嘉全要離開前面對媒體喊話表示，今天會談，但並未進一步說明。



蘇嘉全中文致詞表示，他深信，只要台日雙方秉持真誠互信，以互惠、互利、互助的精神充分溝通對話，任何懸而未決的課題必定都能取得雙贏的解決方案。



他表示，很榮幸能夠擔任台方團長參加本屆會議，同時也要特別感謝台日相關單位長期以來共同努力，在台日友好的基礎上，秉持“合作與對話”的精神，促成本屆會議在台北順利舉行。在此，謹向雙方與會人員的辛勞，表達由衷感謝之意。



蘇嘉全說，這屆會議討論的議題包括“海上安全合作”、“海洋環境合作”、“核能安全合作”、“漁業合作”及“海洋科學合作”，期盼透過雙方誠懇務實的對話，讓這些議題都能夠獲得共識，並逐漸展現成果，為台日雙方在海洋事務層面的合作增添光彩。



蘇嘉全也預祝今天的會議圓滿順利成功，也深切期待台日雙方能就各項海洋議題坦誠交換意見，努力尋求共識，深化台日海洋合作交流。