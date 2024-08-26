侯友宜1.4億補助款全捐　國民黨：用於黨務

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北8月26日電／民進黨籍台北市議員林延鳳26日爆料，台灣民眾黨主席柯文哲5月10日購入“立法院”周邊價值新台幣4300萬元的商辦，柯文哲今天回應表示，資金來源是選舉補助款，而且是仿照其他候選人的作法。中國國民黨今天對此回應，國民黨財務拮据，過往“總統”選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水。



依據《總統副總統選舉罷免法》規定，各組候選人得票數達當選票數三分中以上，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元。“中選會”今年1月公布，民眾黨的柯文哲及吳欣盈、民進黨的賴清德及蕭美琴、國民黨的侯友宜及趙少康分別獲得的補助金額為1億1071萬3980元、1億6758萬570元、1億4013萬630元。



侯友宜的1.4億選舉補助款全數回捐給國民黨中央，由國民黨統籌規劃。



賴清德選後就宣布，1.6億元大選補助款分3等分使用，第1部分捐作公益；第2部分提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧，以及年輕黨工出國歷練深造；第3部分依照規定回捐給民進黨。



林延鳳26日上午召開記者會爆料，柯文哲5月使用4300萬元，以每坪88.2萬元的價格購入位於林森南路，“立法院”周邊屋齡47年的一處43.26坪商辦。她質疑柯文哲的錢從哪來，是使用政治獻金？選舉補助款？還是收受不明金主捐獻？呼籲檢調儘速展開調查。



柯文哲26日上午回應媒體表示，民眾黨參照其他黨的慣例，黨章規定選舉補助款三分之一歸中央黨部，三分之二歸個人，我們也參考過往候選人的例子，用這筆錢設一處個人辦公室做長期使用。