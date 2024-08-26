台中古蹟大甲文昌祠整修竣工　9／3起建醮

已有136年歷史的市定古蹟大甲文昌祠。（台中市政府提供） 中評社台中8月26日電／已有136年歷史的市定古蹟台中市大甲文昌祠整修竣工，今年依民間習俗辦理圓醮大典。台中市大甲區公所所長顏金源25日表示，這次廟宇大整修後，為祈求學子都能金榜題名，各行各業營利順遂、閤家平安，預計9月3日起連4天，依傳統科儀舉辦祈安圓醮祭典，希望大家共襄盛舉。



大甲文昌祠創建於西元1888年（清光緒13年），當時由大甲地方仕紳捐獻籌建，主祀文昌帝君，早年還設有義塾，為當地崇揚文教之地。歷經日據時期的公學校使用、1935年墩子腳地震後重建。考量其歷史價值，內政部1985年將其指定為第三級古蹟，2008改列為縣定古蹟，2011年縣市合併時，再改列為直轄市定古蹟。



近年來大甲文昌祠，因受颱風影響，建築屋頂受損漏水，泥塑倒塌、風化損壞，木造結構處也因為白蟻危害，導致梁柱腐朽。台中市政府2016年啟動修復計劃，斥資新台幣3135萬元展開修復，並在2020年竣工，移轉給大甲區公所代管。



大甲區長顏金源說，大甲文昌祠歷經多年天災氣候考驗，這次是首度大修復，2020年修復竣工後，有先舉行火安座儀式。今年則依民間習俗，將辦理圓醮活動，預計9月3日起一連4天，舉行豎立燈篙、啟請發表、酬謝三界等科儀。



顏金源表示，燈篙是醮典時指引各路神靈的重要標誌，通常以竹竿上懸掛燈火、旗旛，區公所為了遵守古傳的建醮事宜，他上個月特別與道士團前往南投縣竹山鎮選燈篙竹，區公所將依循古禮完成建醮祭典，歡迎市民共襄盛舉，參加別具文化傳承意義的盛事，也期待藉此凝聚地方居民的情感。