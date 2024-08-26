江啟臣、何欣純認購慈善月餅　另類比拚

江啟臣受邀出席唐氏症基金會中秋禮盒發表會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月26日電（記者 方敬為）被視為角逐2026台中市長熱門人選的中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、民進黨籍“立委”何欣純26日下午受邀出席唐氏症基金會中秋禮盒發表會，兩人僅短暫寒暄，互動冷，但共同呼籲各界踴躍採購唐寶寶庇護工廠出品的月餅禮盒。何欣純表示，目前已號召企業、親友採購約200盒，還會持續增加；江啟臣則喊出目標千盒以上，形成另類比拚。



中秋佳節將近，唐氏症基金會今年與紀淵字榮譽董事、學學實驗教育機構合力設計“給我抱抱”限量系列禮盒，26日舉辦發表記者會，由基金會董事長林正俠親自介紹禮盒內容，並邀請職棒中信兄弟隊的球星詹子賢、盧孟揚擔任代言嘉賓，包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”何欣純、羅廷瑋等民意代表出席一同宣傳。



江啟臣與何欣純被視為2026台中市長選舉可能的競選對手，兩人見面，僅簡短打招呼，沒有其他互動，何欣純並在活動開場不久後，因為趕行程，提前離開，沒有致詞。



何欣純受訪表示，她支持社福團體辦理公共托育做永續發展，及持續關心唐寶寶升學轉銜及就業等狀況，而往年皆推薦媒合企業購買社福單位的中秋禮盒，包含今天出席的唐氏症基金會及其他如瑪麗亞丶希望家園等，今年光是唐氏症基金會可望媒合至200盒，還會持續增加，盼促進社福循環永續。



江啟臣表示，他與唐氏症基金會認識蠻長一段時間，過去也有參訪過庇護工場，今年4月份他舉辦活動，也特別採購環保襪當作伴手禮，希望透過實際行動支持唐寶寶，讓他們感受到來自社會各界的溫暖。



對於中秋禮盒媒合採購數量，江啟臣強調中秋節是販售禮盒的重要節慶，他一定會大力支持，呼朋引伴來力挺，突破千盒不是問題！儘管如此，還是希望愛心不要是一年一次，大家平常也能多關心唐寶寶，這對基金會的長久發展至關重要。