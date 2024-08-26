墾丁觀光成箭靶　民代與業者籲引進陸客

墾丁南灣。（中評社 資料照） 中評社屏東8月26日電（記者 蔣繼平）台灣渡假勝地墾丁近期景氣差，近日又因“6片烤櫛瓜新台幣100元”躍上媒體版面，“國旅”市場CP值低、及墾丁物價高被熱議。墾丁在地業者因長期問題被挖祖墳式檢討而抱屈，墾丁馬爾地夫大飯店董事長張榮南認為海內外觀光市場競爭大，景氣不好花錢都要比較，抨擊政策導致人禍。國民黨“立委”蘇清泉也籲引進陸客才能幫助觀光產業。



蘇清泉表示，民進黨全面執政到現在已經八年多，但是對墾丁景氣不聞不問，台灣境外觀光客最大來源是陸客，但兩岸關係差導致沒陸客，全擋掉一個都沒有，東南亞、東北亞旅客也不會來南部，墾丁景氣就慘，現在網路輿論都在帶風向“沖繩都比墾丁便宜”，也不見執政黨有拿出辦法，他呼籲要開放引進大陸觀光客，幫助觀光產業。



台灣今年“國旅”市場持續低迷，昔日熱門觀光度假勝地墾丁暑假平均住房率也僅5成，生意一落千丈，飯店業者直呼“27年來最慘！”。但近日又因“6片烤櫛瓜新台幣100元”鬧上新聞，再度成為新聞熱點，也讓過去墾丁住宿貴、物價高、以及沙灘洋傘亂象等負面形象再被網友翻出討論，網路正反聲浪吵成一片。



“墾丁又變網路酸民箭靶，真的很無奈！”在恆春經營民宿的蔡姓業者無奈表示，因為墾丁大街物價高，讓墾丁許多長期問題全部都被重新檢視，有如“挖祖墳”一樣，實在是打擊當地業者士氣。在墾丁經營水上活動的潘姓業者也說，好像批評墾丁變成網路全民運動，大家也是滿腹委屈，很多人都是安分做生意。

