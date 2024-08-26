墾丁遊客銳減　屏東縣府：負評報導傷害業者

船帆石沙灘上客人體驗水上活動。（中評社 資料照) 中評社屏東8月26日電／位於台灣屏東縣的墾丁最近遊客銳減，業者坦承住房率僅5成。房價、夜市物價高不可攀，沙灘被出租陽傘業者佔用等問題遭到抨擊。屏東縣政府書面發文呼籲平衡看待墾丁旅遊問題。負評報導對業者是很大的傷害，希望能讓業者在公平環境下競爭。



暑假為墾丁旅遊旺季，今年表現卻不若以往，屏東縣政府交通旅遊處指出，受出國潮與氣候影響，墾丁平日平均住房率僅約5至6成、假日約7至8成。



網路近期熱議墾丁多起事件，包括陽傘業者占用沙灘，驅逐自備帳篷遊客；網紅買燒烤店櫛瓜，6片要價新台幣100元；經營逾20載美式餐廳，不敵缺工與觀光景氣退場；以及網友評論去墾丁不如去沖繩等話題。



根據《中央社》報導，屏東縣政府表示，以陽傘占領沙灘一事，將向墾丁公園管理處瞭解；有關墾丁大街傳言物價高，若屬實建議消費者可循消費者保護專線，向縣府消保官反映，縣府會依陳述內容查明。



此外，屏東縣政府指出，為吸引遊客到訪，縣府開發觀光景點，也建設相關服務系統，如觀光廊道石門古戰場、牡丹、旭海、九棚等多個旅遊資訊站及出火地質公園，並辦理如“風域季”、“就是日常”，或年底的落山風藝術季、四重溪溫泉季、半島歌謠季等大型策展及活動。



縣府表示，墾丁屬具知名度景點，近期頻受網友負評，希望能夠平衡看待問題，屏東所有在地觀光業者都很努力提升品質，包含職能改善與精進。



開南大學觀光運輸學院助理教授楊勝評告訴中央社記者，不論是陽傘或櫛瓜事件，檢討墾丁的方式都過於單一，改善應通盤考量“旅客要什麼”，從購物內容、價格、美食，仍至旅遊街區行走體驗都得取得遊客信任。若服務好、食物口味好、具有特色，不同等級花費都能有不同享受價值，遊客自然覺得錢花得有理。



楊勝評指出，檢討“國旅”單獨針對墾丁不公平，每個景點都面臨相同問題，但這是一個改變機會，公私應合作通盤調整，政府提出公共政策、業者配合，可以成立一個包含政府、業者、在地專家或學者的組織，全方位提升旅遊品質。墾丁可以起帶頭效果，成為一個示範點。



對於沖繩與墾丁的比較，楊勝評說，“拿國外跟國內比有失公允”，出國是體驗別國生活，本來就很有趣，在自己“國家”旅遊則相對沒新鮮感，“國旅”應不斷發展，每年要改變作出新感受，才會再訪。