傳承客家八音　八旬藝師溫福仁教授嗩吶吹奏

高齡84歲的客家八音老師溫福仁展示響亮動人的嗩吶聲。（高雄市府客委會提供） 中評社高雄8月26日電／高雄客委會與客家文化事務基金會暑假期間在美濃舉辦客家八音進階傳習營，由曾獲客家事務專業獎章一等獎、高齡84歲的溫福仁擔任指導老師，傳揚八音文化精神與演奏技藝。



高雄市政府客家事務委員會指出，暑假期間在美濃國中舉辦“美濃客家八音進階傳習營”，由2022年獲客家事務專業獎章一等獎、現存客家八音樂師中技術數一數二的“吹噠仔（嗩吶）”藝師溫福仁擔任指導老師。



客委會說明，客家八音進階傳習營邀請在客家八音領域享有盛譽的藝師溫福仁，及年僅25歲的年輕助教、也是竹頭背八音團的樂手潘俊民指導學員，規劃18小時培訓，引領年輕學員學習老藝師的精髓，並嘗試將現代音樂元素融入其中，進行適度調整與創新，傳揚客家八音的獨特風格。



高雄市客委會主委楊瑞霞表示，文化部將客家八音列為重要傳統藝術類文化資產，美濃客家八音則是高雄重要無形文化資產，希望透過傳習營推廣客家八音、孕育人才。



客委會介紹客家八音為客家音樂的代表，主要在典禮儀式、迎賓和宴饗時演奏，其演奏形式分為“吹場”與“弦索”兩種，主要樂器為嗩吶。隨時間推移，客家八音曲目和樂器種類不斷擴增，演奏形式也由單純的樂器演奏發展為融合戲曲唱腔和山歌小調的音樂形式。