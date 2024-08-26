柯P買商辦當包租公　承租人：6月換屋主續租

民眾黨主席柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月26日電／民進黨籍台北市議員林延鳳26日爆料，台灣民眾黨主席柯文哲5月10日購入“立法院”周邊價值新台幣4300萬元的商辦，柯文哲今天回應表示，資金來源是選舉補助款，而且是仿照其他候選人的作法，將設“個人辦公室”，但隨即被揪出，目前該地點由“先發興業股份有限公司”登記使用，這間公司的負責人是“桂焌傑”，與前“立委”羅福助助理同名同姓。



《中時新聞網》報導，桂焌傑發出聲明，證實今年6月被告知屋主已更換，但租約延續至原租約期限。



民進黨籍台北市議員林延鳳26日召開記者會，指出柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元現金購入位於“林森濟南路口”濟南大樓三樓之48.76坪商辦。柯文哲今天上午回應，選舉補助款參照其他黨的慣例，在民眾黨規定，選舉補助款3分之1要歸中央黨部，3分之2可以歸個人，他參考其他候選人的例子，用那個錢去要設一個個人的辦公室，長期要用的。媒體追問是個人的還是黨部辦公室？柯說，“我個人的”。



名嘴溫朗東稍早質疑，“柯文哲又說謊”，柯文哲說林森南路4300萬元現金購入的房子是拿來當“個人辦公室”，但林延鳳議員派人到現場探勘，該辦公室正由“先發興業股份有限公司”使用，房客公司負責人桂焌傑，與羅福助助理同名同姓。



《中時新聞網》報導，據了解，桂焌傑1995年曾擔任羅福助助理，現為民進黨“立委”陳秀寶特助，桂焌傑回應，房東今年6月告知已經更換屋主，但當時並不曉得新屋主是柯文哲。

