李建榮：從連戰九十大壽談耄耋重櫬

連戰24日和妻子連方瑀舉辦結縭六十年“鑽石婚宴”暨慶祝連戰九十大壽，家族大合影。（連戰辦公室提供） 中評社台北8月27日電（作者 李建榮）依中國人對老人的一般歲數講法，今年的8月27日，前“中華民國”“行政院長”、“副總統”、前中國國民黨主席連戰就是九十大壽了。24日連家提前為連戰過大壽並歡度連戰與方瑀的結婚六十年鑽石婚宴，引起台灣媒體關注，並稱是藍軍重量級的聚會。但從主桌的安排，連戰夫婦邀請了與他同輩的錢復、蕭萬長、吳伯雄三對夫妻坐旁，這四位國民黨的政壇人物均已進入耄耋之年，對台灣今日的政治亂局與兩岸危局都十分擔憂。一場壽宴可以只是一場親朋好友間的飲宴，但更上層的意義在於耄耋重櫬，仍可以勸世清直，對後輩引領使命的傳承。



錢復等三位政治前輩這些年都碰上了疾病纏身，一度也都面臨生死交關，但卻都逢凶化吉，頭腦仍清楚，講話也清晰，唯獨都拄上拐杖，但也都可安步於行。他們與連戰都曾在國民黨長期執政期間服務重要公職，拍板推動不少“國家”發展的重要決策。尤以兩岸關係為例，蕭萬長、錢復多次出席博鰲論壇，蕭萬長也推動兩岸企業家高峰論壇。連戰與蕭萬長都以卸任“副總統”之尊受馬英九之託，出席八次APEC的領袖會議。連戰破冰的和平之旅，開創國共論壇。吳伯雄擔任黨主席幫助國民黨重返執政之路，並舉行兩岸執政黨對談，與胡錦濤總書記一起推動恢復海基會與海協會協商，並六次與中共領導人單獨晤面，他們見證且推展兩岸關係和平發展的智慧與經驗，十分可貴。



對照兩岸當今毫無協商，一天到晚彼此文攻，增加軍備。為蒼生計，兩岸要如何降低敵意，重啟和平協商之門，當今當權的政治人物，甚至在野的政治領袖能不抽空與這幾位政治前輩請益嗎？看到美國民主黨的總統候選人賀錦麗的提名大會上，前總統克林頓、奧巴馬及前國務卿希拉里都應邀相挺，發表重要講話。再怎麼講民主、重視年輕選票的美國，也懂得智慧經驗傳承的重要性。甚至制度不同的中國共產黨，也固定在暑期於北戴河聽取退休老幹部建言。每年年終，中共總書記也會聽取學術界、科技界頂尖人物的諍言。台灣當今的朝野領導人是否可比較想想，古時有句話“不聽老人言，吃虧在眼前”。還是要繼續媚俗，為了台灣的選舉及媒體文化，年老的就無須理會了！

