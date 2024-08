歷史哥：黑悟空象徵中華文化大突破　綠很怕

時事評論員“歷史哥”李易修接受中評社專訪。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北8月27日電(記者 張穎齊)中國大陸首款3A(高質量)遊戲大作《黑神話:悟空》爆紅,不少台灣玩家爭相遊玩,但政府卻尚未開放在台灣Play Station(電子遊戲機)商店開賣。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪指出,黑悟空象徵大陸遊戲技術、中華文化大突破,在台灣、華人圈很有共鳴,但民進黨政府卻相當害怕,因此側翼抹紅是紅色滲透,但其實擋都擋不住,無法抹滅台灣就是建立在中華文化的基礎上。



中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話:悟空》20日全球上架後,總銷量超過450萬份,同時上線220萬人也寫下紀錄,這幾天也成為兩岸民眾熱議話題。3A遊戲是遊戲製作的分水嶺,代表高成本、大規模、高品質(A lot of time, A lot of money, A lot of resource)。



李易修表示,黑悟空太火,是大陸自己做的3A遊戲大作,就好像大陸製造出C919國產大客機一樣驚豔,當然遊戲還是用了些外國的技術Unreal Engine 5(虛幻引擎五),晶片優化則是用黃仁勳的輝達(Nvidia)大廠合作,看得出很有商業基礎、邏輯,當然也引發牽涉地緣政治、國際話語權等議題,總體來說是大成功、提升中華民族自信心,所以賣出最多套,破紀錄。



他說,黑悟空橫空出世後,可看到綠營崩潰,開始抹是中俄聯手的獨裁遊戲,進行紅色滲透。其實台灣本來就長期有中華文化的空缺,既然台灣沒研發,那就大陸研發,其實台灣早期也有具代表的仙俠類遊戲“雙劍”《仙劍奇俠傳系列》、《軒轅劍系列》火爆兩岸,就算遊戲性與畫面沒西方好,但因中華文化的親近度,使得華人無人不知,黑悟空亦然,源自明朝吳承恩所撰《西遊記》孫悟空,但塔綠班(指綠營粉絲)還搞錯成作者是《水滸傳》的施耐庵,在網路上引發笑話。