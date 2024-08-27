歷史哥：黑悟空象徵中華文化大突破　綠很怕

時事評論員“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）中國大陸首款3A（高質量）遊戲大作《黑神話：悟空》爆紅，不少台灣玩家爭相遊玩，但政府卻尚未開放在台灣Play Station（電子遊戲機）商店開賣。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪指出，黑悟空象徵大陸遊戲技術、中華文化大突破，在台灣、華人圈很有共鳴，但民進黨政府卻相當害怕，因此側翼抹紅是紅色滲透，但其實擋都擋不住，無法抹滅台灣就是建立在中華文化的基礎上。



中國大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日全球上架後，總銷量超過450萬份，同時上線220萬人也寫下紀錄，這幾天也成為兩岸民眾熱議話題。3A遊戲是遊戲製作的分水嶺，代表高成本、大規模、高品質（A lot of time, A lot of money, A lot of resource）。



李易修表示，黑悟空太火，是大陸自己做的3A遊戲大作，就好像大陸製造出C919國產大客機一樣驚豔，當然遊戲還是用了些外國的技術Unreal Engine 5（虛幻引擎五），晶片優化則是用黃仁勳的輝達（Nvidia）大廠合作，看得出很有商業基礎、邏輯，當然也引發牽涉地緣政治、國際話語權等議題，總體來說是大成功、提升中華民族自信心，所以賣出最多套，破紀錄。



他說，黑悟空橫空出世後，可看到綠營崩潰，開始抹是中俄聯手的獨裁遊戲，進行紅色滲透。其實台灣本來就長期有中華文化的空缺，既然台灣沒研發，那就大陸研發，其實台灣早期也有具代表的仙俠類遊戲“雙劍”《仙劍奇俠傳系列》、《軒轅劍系列》火爆兩岸，就算遊戲性與畫面沒西方好，但因中華文化的親近度，使得華人無人不知，黑悟空亦然，源自明朝吳承恩所撰《西遊記》孫悟空，但塔綠班（指綠營粉絲）還搞錯成作者是《水滸傳》的施耐庵，在網路上引發笑話。

