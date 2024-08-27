李易修：朱立倫應棄2028藍團結可吸小草

時事評論員“歷史哥”李易修接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨長期以來缺乏年輕票源，近期黨內態勢也撲朔迷離。時事評論員、中廣節目主持人“歷史哥”李易修接受中評社專訪表示，如今台灣民眾黨及其黨主席柯文哲面臨崩潰，但國民黨到底要如何重返執政？其實關鍵都在國民黨主席朱立倫，是否願意鄭重宣布放棄2028“總統”夢、全力助國民黨籍台中市長盧秀燕？如此一來，他認為國民黨能大團結，甚至可吸引民眾黨柯粉小草，端看朱能否成全大局。



李易修說，依照現在態勢，盧秀燕2026年卸任後，就要拚2028了，誠心建議朱立倫與盧秀燕，早早明定彼此的權利義務與關係，朱立倫只要一下決心，放棄2028，但拚黨主席連任、管好黨務、助選盧秀燕，那朱立倫還可延續政治生命，甚至可能還能拿到勝選後的“行政院長”位置，若朱還不明白大局、不放棄2028，那國民黨是穩輸的。



李易修指出，國民黨只要一團結，他相信柯粉小草可吸引過來，因柯文哲已走向末路，2026縣市長選舉、2028大選都出局了，搞不好還會有牢獄之災，就像民眾黨籍新竹市長高虹安一樣。國民黨必須要了解，今天就是因沒拿到“總統”政權，所以一直輸，只要“總統”政權拿到，什麼都可贏回來，也不怕“立法院”輸掉，並能整肅惡劣的民進黨。但只要沒贏，就什麼都沒，端看朱走的最後一哩路，早早宣布放棄“總統”夢、競選黨主席，那國民黨太平，大家也不會去記恨朱。



記者問，為何說國民黨團結就能吸引小草？李易修解析，因民眾黨柯文哲已潰散，原本選“總統”是藍綠白選擇題，接著變成藍綠對決的是非題，那在討厭民進黨、唯一能擊敗民進黨可能是國民黨情況之下，有助於將票投給國民黨。民進黨一定會追殺柯文哲、追殺高虹安，此舉會讓小草很痛苦、仇恨，因司法檢調掌握在民進黨手中，那能擊敗民進黨剩國民黨，因此國民黨此刻不要去吸引小草的仇恨值。



他說，有人說藍白合作不會贏，錯，只要獲得50.01%就會贏，是非題比選擇題簡單，就像2022年新竹市長選舉，藍白在高虹安、林耕仁之間選擇了高，高就選上了。

