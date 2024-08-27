台美交流曝光　黃介正：洩露都非好事

國民黨國際部主任黃介正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）英國《金融時報》日前爆料，“國安會秘書長”吳釗燮和“外交部長”林佳龍近日前往大華府地區，與美方官員舉行會談，是賴清德5月上任以來首批高階訪美團。中國國民黨國際部主任黃介正對此向中評社表示，類似的特殊管道對話已存在約30年了，只是過去保密程度相當高，現在變成這樣，不管是哪方洩露的消息，對台美之間並非好事。



至於在美國大選前雙邊的交流時間點，黃介正說，美方也想清楚瞭解賴清德上任100天整個政策方向及如何看待一些問題等等，所以對雙邊來講是很重要的一個會議，這樣的曝光引來中國大陸方面的強烈抗議還是其次，他比較擔心的是美方會不會不爽，那就會牽涉到下一次如何安排的問題。



《金融時報》22日報導，吳釗燮、林佳龍這星期以來都在華府“特殊管道”密訪會談。依外交默契與慣例，台美“斷交”後，台灣“國安”、“國防”、“外交部長”以上高層不能進華府（哥倫比亞特區），所以“特殊管道”會選在大華府地區某地點會談。



歷屆美國政府低調保密，對“特殊管道”三緘其口，以免台美敏感接觸觸怒中方。上一次“特殊管道”會談是在2023年2月，時任“外交部長”吳釗燮與“國安會秘書長”顧立雄與會，地點在華府一河之隔的維吉尼亞州北部。



有多年對美外交經驗的黃介正接受中評社訪問時表示，所謂的對美高級別或者是特殊管道對話，已存在差不多近30年，但過去保密程度相當高，依過去模式，即便駐美人員會知道類似行程的人數，大概算來不到5個，所以不管是哪一方洩露的消息，對台美之間並不是個好事。



黃介正說，因為雙方最重要的是互信，以及溝通意見，而不是把台美之間的會面當成台灣內部政治議題的操作或者是內宣，這對美國與執政黨的互信，會有負面影響，當然不同政府、不同政黨，對於台美關係可能會有不同的角度或者操作邏輯，只是依他自己過去在外交系統的經驗，會更看重交往各方的互信，而比較不太願意把機密事情拿出來做宣傳。