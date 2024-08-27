中評關注：蔡壁如是盧秀燕的利基還是包袱？

蔡壁如（左）在台中市長盧秀燕麾下擔任有給職顧問。（中評社 資料照） 中評社台中8月27日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金帳務風暴，創黨元老、台中市府顧問蔡壁如近日多次評論，並矛頭直指黨中央核心圈，或有意藉此重返黨務核心，但蔡身為有給職顧問，高調涉入政治活動引發質疑，並遭檢舉有違法之虞。值得注意的是，國民黨籍台中市長盧秀燕從未公開約束，或與蔡可望成為溝通柯文哲的橋樑有關。



蔡壁如倘若重返民眾黨核心圈，對盧秀燕的政途發展有利，但換個角度看，蔡身為台中市政府有給職顧問，為廣義公務人員，卻毫不避諱政黨事務，甚至主持網路政論節目，恐怕影響外界觀感，並可能成為民進黨議員打擊標的，對一向講究公務、黨務分明的盧秀燕而言，也會產生負面影響，蔡壁如究竟是盧秀燕的利基還是包袱，值得後續觀察。



柯文哲陷入2024大選政治獻金帳目疑雲，時任競選總幹事、現任不分區“立委”黃珊珊被點名應該負責，黃隨後於8月14日辭去黨職。先前被架空於黨內核心之外的創黨元老蔡壁如，連日來多次公開發表評論，甚至提醒柯“注意身邊的人”，招手意味濃。



蔡壁如25日並在訪問中直言，有人不希望她回黨中央，更點名黨內“戰狼”應該出來拚2026九合一選舉，被解讀是向有“戰狼小姐姐”封號的民眾黨“立院”黨團主任陳智菡叫陣；陳則反嗆，蔡壁如是市府顧問，不能參與黨務。黨內上演茶壺風暴。



蔡壁如自從柯文哲陷入爭議後，常上政論節目評論，並將矛頭指向民眾黨中央人士，甚至親自主持一檔網路節目，態度積極引發政壇關注，普遍解讀，蔡有意藉此重返黨務核心。



較令台中地方政壇不解的是，蔡壁如的上司盧秀燕從未對相關行為公開約束或干預，由於盧秀燕本身非常講究“公務、黨務分明”，經常把“不在上班時間談政治”掛嘴邊，但對於蔡壁如高調涉入政治的行徑，似乎相對開放，顯然有刻意給予彈性空間，用意或在維持與民眾黨的友善關係。



對盧秀燕而言，若蔡壁如能順利重返民眾黨務核心，等於是多一座能夠溝通柯文哲的橋梁，對未來政途發展有利，尤其盧被視為2028大選熱門人選，保留在野整合的空間，很符合戰略邏輯；但蔡身為中市府有給職顧問，為廣義公務員，毫不避諱政黨事務，甚至主持網路政論節目，可能違反《公務人員服務法》，已遭匿名檢舉，相關情事的負面效應，值得注意。