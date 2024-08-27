中評關注：賴執政滿百日　疑賴論並未消失

賴清德上任滿100天，團隊認為賴上任之後訪團創新高。（資料照：府方提供） 中評社台北8月27日電（記者 黃筱筠）賴清德今日執政滿100天，並未舉行記者會。觀察賴上任這100天負面新聞比正面執政成效來得多，從民進黨前海基會董事長鄭文燦遭到羈押，到“台南幫”陸續爆發醜聞等，形象上並未對賴團隊加分；外交方面雖賴團隊強調有50多個訪團訪台，但賴至今還沒出訪，在美國大選競爭激烈之下，美方也擔心讓賴過境成為選舉“引爆點”，“疑賴論”其實並未消弭。



“外交部長”林佳龍之前提到有關於賴清德出訪正在規劃中，還一度傳出8月底、9月初可能訪問“邦交”國，並過境美國。但這個消息日前被府方否認，至今也沒有新的進度，反而是民進黨秘書長林右昌將代表兼任黨主席賴清德於8月31日啟程前往美國訪問。加上“國安會秘書長”顧立雄、“外交部長”林佳龍上週前往華府與美方進行會談，這是否代表賴團隊已赴美交涉，可換取賴延後過境美國。



“立法院”黨團幹事長、親賴“立委”吳思瑤在媒體詢問之下，提到賴清德上任以來已經有50多個海外訪團訪問台灣，創下新紀錄，因此，根本沒有“疑賴論”。但對於各國訪團訪台，是否代表對賴沒有疑慮，言之過早。很可能訪團是對賴執政有疑慮，才會紛紛訪台，希望聽取第一手消息，了解賴清德執政方向。這凸顯各國對台海局勢其實非常擔憂，擔心成為俄烏戰爭、以阿衝突之後的第三個衝突點。



但賴團隊在這段時間，仍鎖定爭取青年族群，尤其在台灣民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風暴中，民進黨趁機拉攏年輕選民意圖明顯。賴團隊在執政100天之前，發出訊息強調“賴政府”以行動、政策、社群三管齊下，重點在搶佔青年市場。



賴清德當選時，宣布捐出新台幣1.6億元補助款，喊出其中一部分款項，要特別提供給青年黨工，做為進修使用的獎學獎勵金，根據了解，此計劃經費，4年共有將近2800萬可以使用。就在柯文哲爆發政治獻金申報爭議，又爆出柯文哲用選舉補助款購置個人辦公室，成為私人財產，甚至現在房子裡還有租戶，柯成為“包租公”。這一對比之下，青年支持者可能產生“移動”現象，確實有部分年輕選民，會對民眾黨與柯文哲失望，轉而支持民進黨。



賴清德上任100天，具體政績民眾感受應不深，但朝野對立的感受卻特別深。“賴政府”並未希望化解朝野對立態勢，因只要柯文哲、民眾黨一再爆出政治獻金申報、選舉補助款使用不當或是觀感不佳的事件，賴就能抓住部分從支持柯轉移的年輕選票，賴陣營認為這對未來選舉有幫助。