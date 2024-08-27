黃介正：美國沒意願也沒實力去加強折騰中國

國民黨國際部主任黃介正接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）美國總統大選會如何影響美中關係？中國國民黨國際部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正向中評社分析表示，整體格局來看，美中戰略對抗會是相當長遠的過程，不管哪一黨執政，美國對中政策基本上都是防中、反中或抗中，只是議題的重心可能會隨時間而調整。



黃介正說，下任的美國總統面臨的美中情勢還是會有一些變化，但總體來看，美國在意願和實力上，都沒有要加強力道折騰中國。



11月登場的美國總統大選進入倒數，民主黨換成副總統賀錦麗出馬競選後士氣大振，一路猛追特朗普，雙邊選情十分膠著，最終結果將影響接下來的美中關係和兩岸關係，相關效應都受到國際關注。



黃介正26日出席亞太青年協會主辦的“一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣”座談會，他在會中接受中評社訪問，先談到美國民主黨全代會19日通過賀錦麗版黨綱，恢復4年前刪除的一中政策一事。



黃介正說，外界大多觀察到，這一次共和黨新政綱中，幾乎是無中無台（指未提到中國大陸和台灣），但民主黨政綱裡面就有提到，會覺得很奇怪，可是如果仔細去分析美國的一些背景內幕，會發覺其實共和黨當初準備的政綱，大概有2／3篇幅都被特朗普删掉了，他只用非常強勢的手法去列舉、簡單化美國的內政問題。



黃介正表示，特朗普日前在共和黨全代會演說時，唯一提到對外事務就是烏克蘭跟以色列，其他全部都是美國內政問題，所以並不確定共和黨原來準備的政綱版本是否真的沒有講到兩岸問題，還是被特朗普删掉了，所以從這角度來看，他不會說民主黨有講一中政策，共和黨沒講，實際背景是如此。