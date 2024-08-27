柯文哲政治風暴愈滾愈大　僅答會開記者會

柯文哲停下腳步簡短回應。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金帳務案、京華城案風暴，昨日更被爆出京華城案相關是“柯文哲直接交辦”。柯文哲27日上午一早7點多出門就被媒體堵訪，但柯文哲僅淡淡地表示，會開個記者會把這些都講清楚，一次全部處理。



柯文哲的政治風暴愈滾愈大，柯市府台北市副市長彭振聲更因京華城容積率獎勵案遭檢方以涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌重大，限制住居出境，彭振聲昨天出席台北市議會“京華城容積違失案”專案調查小組訪談會議，歷時約3個小時，專案調查小組召集人、中國國民黨籍台北市議員游淑慧會後轉述說，對彭振聲的說法感到失望，內容有點避重就輕，但仍能證明柯文哲直接交辦。



柯文哲27日上午7點多走下樓上班時，被媒體堵訪，柯也停下腳步簡短回應，媒體問及京華城案是交辦？柯文哲表示，這樣好了，開個記者會把這些都講清楚，一次全部處理。



媒體追問，什麼時候要開記者會？柯文哲說，還有政治獻金的帳，我們要看會計師公會到底能不能配合，因為量太多了。



至於民眾黨創黨元老蔡壁如也被爆涉及做假帳疑雲，柯文哲滿臉疑惑地說，蛤？接著柯文哲就坐上車到民眾黨中央開晨會。