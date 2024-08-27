蔡壁如也遭疑作假帳　稱合法批網軍惡搞

蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，民眾黨創黨元老、台中市政府顧問蔡壁如也遭疑作假帳，以300多筆交通費名義支付人事費用。蔡壁如27日接受媒體電訪表示，這件事已是3個多禮拜前的事，她也曾詢問會計師，會計師專業的回應是，這樣的政治獻金申報沒有問題、一切合法合規。這就是網軍惡搞，有必要她就會提告，呼籲應適可而止。



柯文哲政治獻金風暴燒不完，台媒《鏡週刊》報導，蔡壁如2024競選台中市區域“立委”的政治獻金帳目遭檢舉，以300多筆新台幣2000元、3000元的交通費名義申報，實則支付競選團隊人事費用，以人名為支出對象、頻繁、定額支出的“交通部”近三分之二，共計118萬1732元。



蔡壁如接受媒體電話訪問表示，大概在3個多禮拜前，在社群媒體就有相關貼文，有必要她就會去提告，她認為這是網軍惡搞，這個時間點不應該去惡搞這種事。她請辭“立委”後，還有2、3個助理是在黨部領薪水，她空降到台中海線參選後，一個人都不認識，當時總幹事要短時間籌組選舉團隊也不容易，大部分都是認識的人或過去的志工。



蔡壁如說，台中海線“立委”選舉的區域非常寬廣，甚至因為她要幫忙拉政黨票，所以都會去台中市、南投縣、彰化縣，選舉團隊也都自備交通工具，但也需要加油等相關支出，後來請教會計師說可以報車馬費，在政治獻金申報中沒問題，就像政治評論員上政論節目領車馬費的意思。



蔡壁如指出，這件事就是有人惡搞，交通費竟然變200多萬元，她的政治獻金都沒這麼多。這個時間點，大家要搞民眾黨、搞柯文哲、搞蔡壁如，這時候不管是不是網軍或黨內的人，若要監督也要監督別人，為何要監督自己人？網軍惡搞這件事應該適可而止，很多事情不要一分真、九分加油添醋，呼籲民眾黨支持者，若大家都要查帳會沒完沒了。