房事擠牙膏　柯文哲清廉人設崩壞

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風暴，再爆妻子陳佩琪看上億豪宅，26日又被爆⽤選舉補助款新台幣4300萬元購⼊台北市商辦。台媒分析指出，柯文哲家族的置產規劃已重傷全黨形象，當初民眾黨就是靠打著居住正義，拉攏買不起房、渴望改變的年輕“小草”支持起家。豈料，選後柯文哲人設崩毀，政治前途難料。



根據《中時新聞網》報導，柯文哲這陣子焦頭爛額，京華城案還沒理出頭緒，隨即爆發政治獻金假帳案，之後再陷購屋風波，尚未面臨司法挑戰，民眾黨的名聲已搖搖欲墜，這些後果，全是柯文哲自己造成。



報導說，自稱智商157、篤信SOP的柯文哲高舉清廉人設，狠打國民黨權貴，吸引小草追隨，而他在台北市長任內的京華城、北士科、台智光等3大案，因複雜難釐清，支持者多耐心觀望，甚至堅持“相信阿北不會貪污”，但政治獻金假帳愈查愈亂，小草們開始動搖。



報導指出，壓垮駱駝的最後一根稻草，恐怕是陳珮琪被爆看1.2億豪宅、加上26日再爆柯文哲拿選舉補助款以個人名義用千萬現金購屋，對長期相信柯文哲能伸張居住正義的小草來說，實在非常不堪。



其他政黨候選人，包括民進黨的賴清德與國民黨的侯友宜，全將選舉補助款捐回作黨務使用，感謝黨在競選期間的支援，回饋一路幫忙競選的黨工，也是為了黨的長期發展著想，但柯文哲卻拿選舉補助款購屋，雖稱辦公用，卻是登記在個人名下，顯然難以服眾。



報導強調，柯文哲政治上最大的敗筆是人設崩毀，民眾黨給外界的觀感更是毫無團隊精神，柯過去種種主張，如今一一被難堪地攤在陽光下檢視，即便柯自認沒有違法，但觀感卻很差，而小草本就沒有固定的政黨傾向，未來走向備受關注。