中廣告贏黨產會！趙少康感謝法官洗刷汙名

趙少康感謝法官還原真相，洗刷中廣為國民黨附隨組織的污名。（趙少康臉書） 中評社台北8月27日電／中國廣播公司被不當黨產處理委員會認定為中國國民黨附隨組織，並要求名下13筆土地及建物移為公有，追徵已移轉或出售的29筆土地，共新台幣77.3億元價額。中廣提行政訴訟，台北高等行政法院昨日判決認定，中廣早就脫離國民黨持有及控制，判決撤銷黨產會處分，可上訴。對此，前中廣董事長趙少康表示，感謝法官還原真相，洗刷中廣附隨組織的污名，呼籲黨產會停止上訴，不要一錯再錯。



趙少康26日在臉書指出，黨產會錯誤認定中廣是國民黨附隨組織，還要追徵中廣77.3億元，台北高等行政法院終於判決黨產會敗訴。他感謝法官還原當初的交易事實，當年本來就是從中時集團，而不是國民黨購買了中廣的經營權。



趙少康說明，當年國民黨為了遵守廣電法的“黨政軍條款”，急急忙忙的把中影、中視及中廣賣給中時集團。後來中時集團不願意經營中廣，又再將中廣轉賣給他。這個過程，當時的媒體報導都很清楚，中時集團不但取得了中廣的股份，也取得了中廣的經營權。不但改組了董事會，也指派了總經理及相關的人事。



趙少康直呼，他一直不能理解的是，他用比中時集團更好的條件，從中時集團買了中廣，為什麼黨產會及民進黨政府反而不斷地質疑他，是非以相當對價取得中廣的股份？



趙少康再次感謝台北高等行政法院法官還原事實的真相，也洗刷中廣是附隨組織這個汅名。他呼籲黨產會停止上訴，懸崖勒馬，不要一錯再錯！