幫柯緩頰　陳昭姿爆有民進黨人也拿走補助款

陳昭姿。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，爭議連環爆，除妻子陳佩琪看新台幣1.2億元豪宅外，柯5月也以選舉補助款購入4300萬元的商辦。民眾黨“立委”陳昭姿27日表示，政治獻金與選舉補助款應分開來看，很多民進黨人也是自己拿走選舉補助款，尤其是陳水扁當年栽培的好幾位政治人物，也是直接拿走沒有來支持陳水扁，且重點是陳佩琪只是看房，也沒有買房啊。



柯文哲深陷政治獻金申報不實爭議至今已超過半個月，妻子陳佩琪看新台幣1.2億元豪宅也成話題，究竟醫生薪水買不買得起上億元房子，引起網友熱議。台大醫師施景中就跳出來喊“工作一輩子，沒看過誰有辦法買上億房”，但“衛福部”草屯療養院精神科醫師沈政男則發文指，重點是要投資，他的醫生老同學20多年前買了台積電股票70、80張，當時只花了200萬，現在值多少？況且柯文哲現在住的大安尚御賣掉加上現金不就夠了？



柯文哲27日上午赴民眾黨中央與白委進行晨會，討論“立法院”下一個會期的優先法案。



出身台派的陳昭姿會前接受媒體訪問表示，政治獻金的部分就是依法清查，這部分交給民眾黨中央運作，但幾十萬筆資料非常龐大，若有疏漏就更正澄清，讓民眾能理解。



媒體追問，陳佩琪看1.2億豪宅、柯文哲花4300萬元選舉補助款購入商辦，似乎引起爭議？



陳昭姿解釋道，柯文哲與妻子陳佩琪2人加起來，醫師執業超過70年，現在柯文哲住的房子也有好幾千萬，假設有7千萬元好了，以房換房是買得起的。台大醫院醫生能買得起上億房的人一大堆，施景中有調查過嗎？沒有去查過為什麼要說“沒看過誰有辦法買上億房”？這句話非常誇張。而且重點是陳佩琪只是看房，最後也沒有買房。



陳昭姿說，政治獻金也與選舉補助款不同，選舉補助款是給個人的，很多民進黨人也都直接拿走，尤其是過去陳水扁栽培的好幾位政治人物，都拿走也沒來支持陳水扁。



陳昭姿強調，大家應該把政治獻金與選舉補助款分開來看，還有一個人、一個家庭有沒有能力，其實很多人有繼承，也有在理財，更何況柯文哲與陳佩琪加起來執業超過70年。