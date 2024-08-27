柯用選舉補助款為自己買樓　郭正亮嘆難想像

柯文哲27日上午在自家門口簡短回應記者提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月27日電／對於台灣民眾黨主席柯文哲以選舉補助款新台幣4300萬元現金購入商辦，引爆爭議。前“立委”郭正亮大嘆，“我的天啊”！實在難以想像，怎會做這樣的事？政治人物要感動人，一定要犧牲付出，才能感動你的群眾。民眾黨這時候是最危機的時刻，應該選擇付出犧牲才對，又不是沒有房子住，“唉！我就不講了”。



民進黨台北市議員林延鳳26日召開記者會，指出民眾黨主席柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元現金購入濟南大樓三樓之48.76坪商辦。對此，柯文哲回應，參考他黨的慣例，選舉補助款3分之2可以歸個人，“用那個錢去要設一個個人的辦公室”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮26日在《亮話天下》直播時表示，這沒有違法，但重點是怎會這樣做？他認識這麼多政治人物，也看多了，知道哪些人具備崇高的品格，會做出令人感動的事情。而柯文哲又不是沒有房子，也可以用租的，可是柯文哲選擇用買的，而且還賺租金。



郭正亮舉例，中國國民黨籍韓國瑜2020年“總統”大選後，當時國民黨主席吳敦義說國民黨要還債，韓國瑜二話不說，一毛錢也沒拿，選舉補助款都拿去還國民黨欠債。親民黨前主席宋楚瑜也都全部捐給親民黨。



郭正亮嘆，這不是違法的問題，重點是政治領導人不會這樣使用這筆錢，這實在難以想像。“我的天啊”！怎麼好意思拿走3分之2？“對於我們這種一輩子投入政治的人，你怎會做這樣的事”？



“我看韓國瑜的動作就知道，他的政治還沒結束”，郭正亮說，韓把選舉補助款全部捐給黨，讓國民黨還債。後來看到韓有再起的機會，政治本來就是如此。



郭正亮披露，蔡英文也有一段令人感動的過程。2008年民進黨大輸國民黨馬英九，輸得趴在地上。當時民進黨要選黨主席，蘇貞昌、謝長廷、呂秀蓮、游錫堃四大天王全部落跑，沒人願意擔責任。郭回憶，後來中生代拱蔡英文當黨主席，蔡那時候什麼都不會，民進黨龍蛇雜處，亂成一團，黨中央負債2億元。蔡英文向兄姊募款，親自下廚請兄姊吃飯，募到一大筆錢，補貼民進黨。



“我從這裡得到啟發”，郭認為，政治人物要感動人，一定要犧牲付出，才能感動你的群眾與幹部。在最危機的時刻沒有犧牲付出，就閃了。“我看到4300萬”，郭正亮皺眉，民眾黨這時候是最危機的時刻，應該選擇付出犧牲才對，又不是沒有房子住，“唉！我就不講了”。