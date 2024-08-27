綠再質疑京華城案　柯商辦租客股東是他好友

台北市議員許淑華在臉書指出，柯文哲的商辦其租客“先發興業”股東與沈慶京交好。(照:許淑華臉書) 中評社台北8月27日電／台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴等多案，26日再被爆出，柯文哲5月用選舉補助款新台幣4300萬元買下“立法院”附近“濟南大樓”商辦，登記在個人名下。但民進黨籍北市議員許淑華發文指出，該處現址租給“先發興業股份有限公司”使用，其股東之一李天鐸，與京華城的沈慶京、朱亞虎交好。許淑華質疑，這一切實在太可疑了！



許淑華26日在臉書發文表示，柯文哲今年5月以現金4300萬購買林森南路10號3樓“濟南大樓”商辦。該址現為“先發興業股份有限公司”使用，公司股東之一為李天鐸，還和京華城代表人沈慶京友好，2017年一起聚餐喝酒。許淑華說，柯文哲花費支持者的捐款買“個人辦公室”，結果出入該地點的人都好複雜，且嘴巴上說要當作個人辦公室，不過辦公室實際上是“先發興業”在使用，柯文哲正在爽當包租公。



許淑華進一步解釋，公司股東之一的李天鐸背景也很硬，是“國安局”退役上校，早在2017年就曾在臉書上曬出沈慶京、朱亞虎一起喝酒聚餐的照片。沈慶京是威京集團老闆，而朱亞虎是子公司鼎越開發前董事長，就是代表京華城申請容移30%，一分不減全部取得的關鍵人物。



許淑華也質疑，台中市府顧問蔡壁如昨受訪時聲明，稱其實京華城案2014年剛上任就有在討論，她在市府的第一任期間，一直都只是個普通的案件而已。至於為什麼2018年第二任之後，該案會“突然”暴增成840%，蔡壁如強調自己早已經離開市府，實際狀況不清楚。



許淑華最後也說，這一切都太可疑了，現在看看柯文哲買下高級地段的辦公室，原因會不會“交到好朋友”有關呢？