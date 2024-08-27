佛光山參與防災士培訓　劉世芳感謝

劉世芳邀佛光山參與防災士培訓，盼借重宗教力量強化防災韌性。（“內政部”提供） 中評社台北8月27日電／為借重宗教力量共同強化災害防救韌性，“內政部長”劉世芳、消防署長蕭煥章日前赴高雄佛光山拜會住持心保法師，邀請合作推動防災士培訓。佛光山對此表達全力支持，將配合“內政部”在嘉義地區的921防災日演練，從雲嘉南地區的佛光山寺院、信眾展開防災士推廣。



“內政部”指出，劉世芳是在本月23日前往高雄佛光山拜會，佛光山包括慈容、慧傳、慧倫、覺培、慧屏、慧知、妙士、覺居、妙樂、覺軒及慧鳴等10多位法師在場參與討論。



劉世芳表示，佛光山一直是安定民心的重要力量，長期投入公益服務社會，特別邀請佛光山與“內政部”合作推動防災士培訓，強化災害防救韌性。



她說，政府為提升民眾風險意識，自2018年起推動防災士培訓，推廣對象由早期村里已擴大至企業、民間組織及公部門機構。截至今年7月底止，全台累計已培訓2萬9402名防災士，包括“內政部”近期特別在“中央”機關積極推廣，今年7至8月“中央”聯合辦公大樓已完訓400人，9月可完成“立法院”及“考試院”約200人的訓練；預期2025年底前全台將完訓5萬名防災士。



劉世芳感謝心保住持和所有法師們關心支持防災士計劃，期盼借助佛光山的社會影響力，增進人民防災意識，讓台灣自主防災機制持續提升。