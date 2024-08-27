遭檢舉做選舉假帳　蔡壁如怒斥網軍惡意操作

台中市府顧問蔡壁如接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月27日電（記者 方敬為）針對周刊今日爆料，台灣民眾黨籍台中市府顧問蔡壁如的政治獻金也被檢舉涉及做假帳，蔡上午出面回應，強調她已與會計人員等瞭解情況，一切合乎規範，她並出示社群媒體截圖，早在三周前就有人散播她疑似作假帳的資料，她表明會提告後，對方就刪文了，不排除是網軍側翼惡意操作，要讓民眾黨“團滅”，但她相信民眾黨會越挫越勇，會挺過去。



蔡壁如並向民眾黨主席柯文哲喊話，靜下心來好好的把問題釐清楚，民眾黨這一關挺過去後，會截然不同！也向中國國民黨籍台中市長盧秀燕表達歉意，最近民眾黨的新聞比較多，造成盧的困擾，她已寫信向盧市長致歉。



民眾黨近期爭議不斷，蔡壁如繼柯文哲之後，也被檢舉涉嫌在2024“立委”選舉政治獻金作假帳，有超過300筆交通費拆帳申報、合計逾新台幣百萬元。蔡27日上午赴太平區訪視長照中心，向媒體回應相關指控，吸引大批媒體前往採訪。



蔡壁如強調，當初她到台中海線一個人都不認識，她的競選總幹事就得到各地方幫忙找人找志工。她強調，海線幅員廣大，再加上她還要幫忙拉政黨票，也會到台中市區、南投、彰化甚至最遠到過高雄，各地方來幫忙的人員多為自備交通工具要付油資，因此當時的競選總部總幹事有去請教會計師報帳事宜，會計師是說可以報一次就好，就像政論評論員上節目一次3千元的意思，也是一個車馬費。



蔡壁如說，她是候選人，對於政治獻金的細目不會那麼清楚，所以事情發生，她馬上與相關人員查證，一切合法合規。



針對外界質疑，為何政治獻金申報，不採取人事費用，而是以交通費申報？蔡壁如表示，她還是有助理固定領薪水，這是由黨部支出，政治獻金申報的部分，是因為這些黨公職需要排班，後來總幹事認為工作人員並非每天固定上班時間與工時，所以就是採取車馬費的方式申報。



蔡壁如並強調，大概三周前就有發現社群媒體就人散播她的報帳資料，並帶動作假帳的風向，她表明不排除提告後，對方就刪文了。她出示當時截圖佐證，隨後就有周刊媒體報導，她質疑，是否為網軍側翼惡搞，就是要讓民眾黨“滅黨、團滅”？



蔡壁如指出，柯文哲2024大選拿了369萬票有影響力，是不是有心人士趁這機會要來消滅柯文哲？她相信社會大眾都有智慧，民眾黨的小草們，支持民眾黨的選民們，相信大家都智慧可以判別。