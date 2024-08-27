花蓮育幼院虐童　綠委要縣政府負起監督責任

綠委林月琴、沈伯洋與人本教育基金會、台灣兒少安置機構聯盟共同召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月27日電（記者 俞敦平）近日，花蓮禪光育幼院被揭發長期對院內兒童進行不當對待。27日，民主進步黨籍“立委”林月琴與沈伯洋與民團召開記者會，呼籲“賴政府”介入，由政府對事件展開徹底調查，讓孩童權益真正受到保障。



27日上午，民主進步黨籍“立委”林月琴、沈伯洋與人本教育基金會、台灣兒少安置機構聯盟共同召開“禪光無光！揭發花蓮禪光育幼院長期不當對待院生真相”記者會。林月琴、沈伯洋與民團代表們出席。



林月琴指出，禪光育幼院多年來多次發生兒虐事件，卻未見有效改變，原因在於該院的管理層具有家族關係，導致內部監管鬆散。她質疑地方政府與中央主管機關的責任，指稱多年來績效不佳卻未加強監督，讓問題惡化。她特別提到，現行責任通報制度有漏洞，導致事件被掩蓋，相關機關未能及時處理。



沈伯洋強調，花蓮縣政府作為地方主管機關，應負起監督責任，但針對該案的處理遲緩，甚至接連發生新的不當對待事件。他呼籲政府加強申訴管道，確保兒少能順利表達訴求，並建議由中央介入檢討現行制度，保障兒少權益。



民團代表們也在記者會中指出，除了不當對待之外，院內還有長期霸凌情況，許多兒少的申訴無法順利進行。他們呼籲政府改善安置機構的監察制度，並對現行政策進行全面檢討，確保兒少能獲得應有的保護。