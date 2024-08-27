競選金流與藍委重疊　蔡壁如強調依法申報

台中市府顧問蔡壁如接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月27日電（記者 方敬為）媒體報導指出，台灣民眾黨籍台中市府顧問蔡壁如競選“立委”的政治獻金帳目涉嫌作假帳，並在競選金流與中國國民黨籍“立委”廖偉翔重疊，一名工作人員同時領有蔡支付的交通費與廖支付的人事費，稱之另類“藍白合”。蔡壁如今天表示，該工作人員就是“打工仔”性質，會到處在競選團隊幫忙，一切依法申報，合法合規。廖偉翔回應，政治獻金依法申報，尊重同仁下班後的兼職安排。



民眾黨近期風波不斷，蔡壁如繼柯文哲之後，也被檢舉涉嫌在2024“立委”選舉政治獻金作假帳，有超過300筆交通費拆帳申報、合計逾新台幣百萬元，《鏡周刊》並比對帳目發現，蔡壁如與廖偉翔的競選金流有重疊的部分，廖去年12月支付H姓工作人員人事費用新台幣2萬元，同月蔡壁如另以11筆定額交通費支付該員3萬3000元。



蔡壁如27日上午赴太平區訪視長照中心，向媒體回應相關指控，吸引大批媒體前往採訪。她強調，以車馬費的方式支付工作人員，經她與會計師求證，並無不法，媒體指稱她的競選金流與廖偉翔重疊，當時競選期間，很多工作人員都是打工性質，來來去去，並無疑義。



蔡壁如表示，該員是“打工仔”性質，是不固定工時，排班幫忙，她在競選期間有跟幾次與廖偉翔合辦活動，無論是座談會、掃街、拜票，工作人員有時候來海線幫忙，有時在市區協助廖，並不奇怪，最重要就是，我們都有符合相關法規，依法申報。她強調，這次來台中特別選擇有經驗的會計師協助申報政治獻金，該會計師在台中幫很多候選人申報政治獻金，非常具備專業與經驗，可以經得起檢驗。



廖偉翔回應，當初競選期間，雇用該同仁協助團隊，其就職前的崗位選擇與就職後下班時間如何安排屬於個人自由，我們團隊不會多加干涉及規範。該名同仁在工作期間表現認真，競選團隊依法合規發給薪資，所有帳目也公開透明可供檢驗。至於當時蔡壁如團隊與該同仁的合作關係及報帳方式，他並不清楚。