台1年期義務役下基地裝備短缺　軍方編預算

一年期義務役9月起基地訓練，遭媒體爆“裝備、幹部都缺”。（中評社 資料照） 中評社台北8月27日電／台灣1年期義務役在今年初恢復，首批役男即將接受基地訓練，但媒體27日披露裝備短缺，恐無法達到訓練標準。台軍方回應，已規劃逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。



《聯合報》報導，1年期義務役今年初上路，已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最快9月起接受為期13周基地訓練。但步兵營幹部日前向“立法院”陳情部隊短少裝備，無法達到進訓標準。報導提到，志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地“1年1訓”政策，嚴重影響留營率。



“國防部”對此回應，考量常備部隊常年進行各項戰演訓任務，戰鬥職能與經驗得以累積，守備部隊受役期限制，須藉反覆訓練維繫戰力，將擬定最妥適訓練週期，以維繫戰力不墜並兼顧官兵權益。



針對裝備不足部分，台軍方指出，將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保步兵旅基訓任務順遂。屬建案項目納入5年兵力整建計劃，所需預算採分年編列支應、分階段獲得。



台軍方提到，為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥，另外，陸軍司令部已規劃步兵旅逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。