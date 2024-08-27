柯用選舉補助款買房　吳思瑤：黃國昌怎不講

吳思瑤拿出柯文哲過去報導批評，柯說一套、做一套。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月27日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲以選舉補助款新台幣4300萬元現金購入商辦，且登記在自己名下，還說是參照其他黨的一些慣例，遭到批評。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪點名，喜歡查弊，連連看的民眾黨“立委”黃國昌，對於柯商辦承租人居然連向威京集團，還不出來講講話嗎？柯文哲搖身一變錢滾錢購置私人商辦，爽當包租公，這些作為請黃國昌出來說說話，否則正義之神變神盾局長。



吳思瑤也批評柯文哲，出事出包就會甩鍋給綠營，帶風向轉向他人一再操作，不查證，也不負責任攻擊他人、他黨。



台灣民眾黨主席柯文哲用選舉補助款4300萬元買商辦被大爆料，他宣稱要做私人辦公室，卻租給先發興業公司，而這家公司的負責人桂焌傑是前“立委”羅福助助理，現在還被質疑跟威京集團也有關係。



根據《“總統”“副總統”選舉罷免法》規定，各組候選人選舉得票數達當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼新台幣30元。今年1月大選結束後，依照票數，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲的選舉補助款分別為新台幣1.6億元、1.4億元與1.1億元。賴清德方面全數捐出，並分為公益及公共使用、提供給創黨黨員弱勢照顧及年輕黨工海外深造三等份使用。侯友宜方面，則將選舉補助款回捐國民黨，並由中央黨部統籌規畫。



吳思瑤說，對於選舉補助款各黨內有內部規範使用，民進黨規範多少比例上交，各黨規範不同，這是社會觀感問題。柯文哲用來購置私人房產，就是說一套做一套。柯過去塑造不貪、不取、清廉形象，但現在人設崩壞，到什麼都貪什麼都取，形象崩壞是社會撻伐主因。



吳思瑤不滿說，柯文哲事後不堪檢視自己打臉自己，民眾黨出事出包就會甩鍋綠營，帶風向轉向他人一再操作，膝蓋反應就是甩給蔡英文。可是完全不查證，也不負責任攻擊他人、他黨。馬上被蔡打臉，從任內到卸任，蔡英文都沒用補助款買私人不動產。