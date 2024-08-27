洗賴皮寮汙名　賴清德老家改為礦工紀念館

賴清德萬里老家改為萬里礦工生活紀念館，民進黨新北市議員張錦豪、戴瑋姍為媒體記者導覽。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月27日電（記者 張穎齊）賴清德2024大選前，被爆出位在新北市萬里區中福路84號的老家是違章建築，引來各縣市民眾朝聖，並遭揶揄為“賴皮寮”，成為另類觀光景點。賴承諾將老家交付公益信託，民進黨27日在該處舉行記者會，宣布改為“萬里礦工生活紀念館”，即日起開放線上預約報名，預計10月中旬、每周五六日正式開始導覽參觀，讓民眾參訪萬里礦工的生活及賴小時候成長環境的點點滴滴。



民進黨籍新北市議員兼黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪今日上午在賴清德老家主持“萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會”，與會的有中幅里長謝嘉陽、老礦工尤武吉、廖福章等當地鄰居鄉親。



戴瑋姍表示，賴清德就職百日，一直對鄉親感到不好意思，選前一路被攻擊，擔心鄰居的房子也被視為違建、拆除，所以希望提早開放參觀，願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用，並感謝無名英雄老礦工，為台灣經濟起飛努力，即日起開放線上預約，10月中會通知報名者來參觀，並提供導覽。



戴瑋姍還說，賴清德已於就職前囑託公證授權律師的工作，以辦理後續相關信託事務，同時就相關礦區居民居住權益的保障，目前也由相關單位檢討進行中。



張錦豪說，“萬里礦工生活紀念館”初步規劃以策展方式做佈置，特別獲得礦工攝影師朱健炫老師授權，展出朱老師自1980年代開始著手紀錄的礦工生活攝影作品。經地礦中心協助部分照片源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南提供過往從事礦業的影像紀錄與文獻，見證礦業興衰。

