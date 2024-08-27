趙少康：硬說中廣是國民黨附隨組織是侮辱

中廣前董事長趙少康接受媒體採訪。（中評社） 中評社台北8月27日電（記者 張嘉文）“行政院”不當黨產處理委員會5年前認定中國廣播公司為中國國民黨附隨組織，土地及建物移轉公有且須追徵77多億元（新台幣）。台北高等行政法院26日判中廣勝訴。前中廣董事長趙少康今天對此受訪表示，中廣完全沒有政黨意識或立場，就是百分之百的純粹商業廣播電台，硬說中廣是國民黨附隨組織，是一個侮辱。中廣根本沒有在聽國民黨的，這麼多年還看不出來嗎？



由於黨產會原定在今年8月底解編，趙少康說，既然講好要在2024年8月底解編，那就解編。如果有官司沒打完，委託律師團就是了，這個組織有存在的必要嗎？黨產會的存在只是要追殺國民黨而已。



黨產會在2019年9月24日作成處分，認定中廣是國民黨附隨組織，且中廣土地及地上建物為其不當取得之財產，移轉為“中華民國”所有，如果土地已移轉他人而無法返還之不當取得財產，追徵其價額77億3138萬多元，中廣因此提起行政訴訟請求撤銷黨產會處分。



台北高等行政法院審理後認為，國民黨之後使中投公司等黨營事業，於2005年將華夏公司持有中廣96.95%股權全數過戶給非黨營事業的榮麗公司，此時中廣已脫離國民黨實質持有及控制。黨產會處分誤以嗣後華夏公司簽約出售中廣股權予其他公司之時點，核認中廣非以相當對價轉讓，有基於錯誤事實誤認之違法，因此中廣訴請撤銷，應予准許，昨判決中廣勝訴，黨產會敗訴，仍可上訴。



趙少康今天接受媒體訪問時表示，這樣的官司是浪費司法資源，黨產會基本上成立就有其政治目的，要對國民黨趕盡殺絕。但以中廣來說，當時他是向中時集團的余建新購買，而余原本是從國民黨那邊買的中廣，中間已經轉了很多彎，卻硬要說中廣是國民黨的附隨組織。



趙少康強調，中廣的人事、財務等各方面都是獨立的，從來沒有聽國民黨任何意見。國民黨不敢也不會這樣做，他們接手中廣這麼多年來，都是獨立經營的百分之百商業電台，譬如以前國民黨掌控中廣時，是不會接民進黨廣告案，但現在由他們經營後，什麼廣告都接，因為是百分百的商業台。



趙少康說，這個官司纏訟多年，法院能做出這樣的判決，雖然是遲來的正義，但也比沒有正義好。黨產會真的要懸崖勒馬，不要一錯再錯，若要上訴打到最高行政法院，只要法院公正，相信也會判中廣勝訴。