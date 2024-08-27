盧秀燕約束？中市府告知蔡壁如不得主持節目

盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月27日電（記者 方敬為）前台灣民眾黨籍“立委”、台中市府顧問蔡壁如近期多次公開評論政治，尤其針對民眾黨主席柯文哲政治獻金帳目風暴，連上媒體版面，更主持網路政論節目，中國國民黨籍台中市長盧秀燕未對此公開表示意見，但周刊今天爆出蔡競選“立委”的政治獻金也有作假之虞。台中市府人事處特別告知蔡壁如，常態性主持節目的行為違反相關法規，有間接出手約束的意味。



民眾黨近期爭議不斷，蔡壁如繼柯文哲之後，也被檢舉涉嫌在2024“立委”選舉政治獻金作假帳，有超過300筆交通費拆帳申報、合計逾新台幣百萬元。蔡對此強調一切按規定申報、合法合歸。



由於蔡壁如是台中市政府有給職顧問，媒體27日上午在盧秀燕主持市政會議前，追問其回應，盧秀燕笑而不語，直接進入市政廳開會。



蔡壁如為民眾黨創黨元老，近日多次評論黨主席柯文哲陷入政治獻金帳務風暴，並矛頭直指黨中央核心圈，但蔡身為有給職顧問，高調涉入政治活動引發質疑，並遭檢舉有違法之虞。盧秀燕從未公開對此表達意見，不過市府人事處27日表示，已通知蔡不得主持網路政論節目。



台中市政府人事處長沈德蘭表示，經該處瞭解原委後已告知蔡壁如，下班時間可以當節目固定來賓，但常態性主持節目，可能違反《公務人員服務法》、《廣電法》。蔡壁如對此回覆“會遵守規定”。