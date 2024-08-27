桃園捷運綠線四站使用中正命名　綠委很生氣

針對桃捷運綠線沿線站名，綠營民代共同召開記者會，譴責桃園市長張善政惡搞民主機制。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月27日電（記者 黃筱筠）針對近日桃園市政府公布捷運綠線沿線站名，卻與先前票選結果不同而引發爭議，當中4車站使用“中正路”命名也導致外界質疑，民進黨不分區“立委”范雲、張雅琳、林月琴今天與桃園黨籍市議員魏筠、黃瓊慧、陳雅倫、黃家齊、王珮毓等共同召開記者會，譴責張善政惡搞民主機制，帶頭推廣威權崇拜。



對於桃捷綠線站名出現4個“中正路”，桃市府辯稱審議過程毫無政治色彩，張雅琳則認為，用公共設施紀念威權獨裁者，在民主國家絕對是不健康的現象；“促轉會”在任務推動及調查結果報告書中也指出，全台以“中正”、“介壽”或“經國”為名的街路巷總計有355處，是威權象徵處置任務日後必需面對的問題。相關的改名倡議數十年來逐漸主流的趨勢下，桃園市政府堅持逆時代而行，令人懷疑張善政是從60年代坐時光機來上班。



范雲表示，桃園市政府執意將其中四站以“中正”命名，忽略《促進轉型正義條例》第五條明定，出現在公共場所的威權象徵應予移除或改名。據“內政部”統計，截至今年7月底，全台灣已有197個威權象徵依照促轉條例規定完成處置。



魏筠指出，桃園市政府根本是假民意過程，17站有8站不是市民投票結果命名，那當初為何要辦票選活動？票選比賽過程以及獎品等都民脂民膏，想請問票選委員從何而來？張善政只是用票選來拉抬自己聲勢。用獨裁、假民意凌駕專業，對於真正民意與在地連結都沒有說清楚。