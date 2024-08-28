社評：黑悟空當頭棒喝 台灣失華人文化優勢

黑神話.悟空的宣傳影像。(取自大陸“遊戲科學”推出的遊戲影像。) 中評社台北8月28日電（記者 俞敦平）“黑神話：悟空”作為大陸首款具國際影響力的3A級大作，展現了大陸遊戲產業在技術與文化創意上的實力。這款以《西遊記》為基礎的遊戲，結合了中華傳統神話與尖端技術，成功將中華文化推向國際舞台。這無疑是對台灣近年來的文創方向的一記當頭棒喝，讓台灣各界思索，是否不該盲目的去中化與迎合西方認為的進步思想。



台灣的文創應該學習黑悟空對西方所謂進步文化說不的精神，在中華文化豐富的底蘊之上，進行台灣特有的詮釋與創作。讓台灣的文化產業，能透過以龐大的華語市場為根基，吸納人才、資金創作出更好的作品，再將這份獨特的文化去推廣到華語圈之外，創造出一個正向向上的螺旋，讓台灣的文創走對的路。



黑悟空在商業上取得了成功，但和其他中國大陸發行的高利潤的手機遊戲例如原神和鳴潮等相比，該遊戲的收入表現相對有限，但其文化影響力遠遠超越了商業成就。一款3A大作的成功，本身就是國家軟實力，是技術與管理能力的展現。而其以西遊記為題材，融合傳統神話與先進技術，成功將中華文化推向國際舞台，推動了外界對中華傳統文化的認識，這種文化影響力，正是手遊所難以實現的。也正因為這層文化的影響力，黑悟空獲得了來自台灣和世界各地更多的關注與討論，受到的攻擊與批評也更勝於獲利能力數倍於他的原神等手機遊戲。



過去台灣一直以保留中華文化自豪，尤其是在面對中國大陸經歷文化大革命之後的文化衝擊時，台灣強調自身作為華人文化核心的地位。然而，近年來在民進黨執政的去中化政策之下，台灣文化產業逐漸走向與中國大陸不同的方向。這樣的轉變，不僅對台灣的文化認同造成影響，還使台灣逐漸失去作為華人文化第一品牌的國際影響力，尤其是在遊戲與戲劇產業中，台灣作品的影響力明顯減弱。

