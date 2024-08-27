柯文哲崩跌　綠議員爭取小草回流民進黨

新北市綠議員張錦豪（左）、戴瑋姍。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北8月27日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴等多案，《美麗島電子報》昨日公佈最新民調顯示民眾黨、柯文哲支持度崩跌。民進黨籍新北市議員張錦豪認為，有利爭取年輕人回流綠營，即便回歸藍綠對決也有利綠。民進黨籍新北市議員戴瑋姍則說，不分黨派、每個選民都是民進黨要爭取支持的對象。



美麗島電子報26日公布最新民調，柯文哲身陷多案情況下，在民眾黨方面，僅21.9%表示對黨仍有好感，65.3%反感。關於柯文哲信任度則顯示，僅23.4%表示信任柯，69.1%不信任。進一步分析發現，民眾黨印象評價震盪是創黨最大幅度，反感達創黨5年以來新高。



戴瑋姍、張錦豪今日上午在賴清德老家舉行“萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會”，與會的有新北市萬里區中幅里長謝嘉陽、82歲老礦工尤武吉、78歲廖福章等當地鄰居鄉親。



張錦豪會前向中評社表示，他覺得小草會回流綠營，在青鳥行動後，再加上民眾黨發生多項爭議風波，原本討厭藍綠、既得利益者的小草，無法再投射給白營，比較不討厭民進黨的部分年輕人會回流綠營，未來會回歸藍綠兩大黨對決，因民眾黨領導中心已出問題、加速消亡，年輕的小草會轉向。



不過，張錦豪還是說，小草是會變得很消極，即使挺民進黨、也是消極地挺，當然藍綠對決，會有利綠營，為何？2024大選時，他們在地前綠委賴品妤輸給藍委廖先翔，是因有藍白合發酵，小草大選投給柯文哲、“立委”投給廖，下次2026、2028可能沒柯了，“立委”、議員選票可能會挪些給綠營。



針對賴清德2024獲得4成選票，在野還是有6成，張錦豪說，中國國民黨當然會用這個精神勝利法來自我打氣，但關於民眾黨方面，在地選民還滿有明顯的立場，比如以前靠民進黨上位的前時代力量本區“立委”黃國昌，現在跳到民眾黨，過去他們綠營民代、選民都很挺黃國昌，可如今都不屑再拿黃國昌的扇子，黃還被他們在地罷免過，現在若支持柯又感到丟臉。