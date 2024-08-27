鄭文燦涉貪遭起訴　檢方求處重刑12年

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍召開記者會說明起訴鄭文燦事由。(中評社 盧誠輝攝) 中評社桃園8月27日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，至今已邁入第48天。桃園地檢署今日下午依《貪污治罪條例》起訴鄭等11人，檢方認定鄭將公家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官箴，惡性甚重，且矢口否認犯行，一再狡詞飾卸，毫無悔意，向桃園地院建請從重判處有期徒刑12年。



桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今日下午召開記者會表示，鄭文燦犯行時為桃園市市長，位高權重而動見觀瞻，身受國家俸祿，當應清廉自持，善理市政。竟罔顧選民所託，收受賄賂後，護航、附和特定私人進行本件土地變更開發，與行賄者裡應外合，將職務行為裁量權限，全權交託依行賄者之所願，將"國家"土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，有辱官箴，惡性甚重。



康惠龍指出，鄭文燦於收受賄賂花用近1年後，始突然湊款交還之緣由，實係因得知被告廖男人遭司法監聽，且被告廖男等人不斷追問後續處理情形，並四處張揚，請託關係協助停止通訊監察事宜，擔心遭受被告廖男等人牽連，致收賄情事東窗事發，遭受法辦，始不得不為，以免落人口舌，然其竟反執此為己詭辯，無視其上揭歷歷在案之客觀事證，一再狡詞飾卸，毫無悔意。考以本件係高達新台幣500萬元犯罪所得之鉅額收賄，與邇來之審判實務相類案件刑度相較後，建請予從重判處有期徒刑12年。