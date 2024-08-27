賴清德過境只能夏威夷？葉元之：美仍疑賴

藍委葉元之受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月26日電（記者 楊騰凱）賴清德今日就職滿100天，但目前尚未正式宣布出訪行程，外傳美國因大選膠著，只願意讓賴過境夏威夷，而非美國本土。對此，中國國民黨籍“立委”葉元之今日受訪表示，也許美國依然存在“疑賴論”，擔心賴的“台獨”意識太強，如果上任沒多久就過境美國本土，可能會引發一些困擾。



有台媒報導表示，賴清德有意出訪中南美洲並過境美國，但美國大選膠著，美方不願讓賴過境本土，僅讓步過境夏威夷。不過府方澄清表示，賴清德並無出訪規劃，何來所謂過境，這樣的報導並不確實。



葉元之今日受訪時表示，外交是賴清德職權，新上任一定會想展現對外關係的表現，所以過去包括蔡英文在內，上任沒多久就有安排出訪。這次相信賴清德也想比照辦理，尤其選前很多人討論說美國是不是有“疑賴論”，想必賴一定很想破除這些謠言。



葉元之指出，目前府方否認賴清德有出訪規劃，就有人認為，是不是美方只同意賴清德過境夏威夷，比起過去的“總統”可以過境紐約、洛杉磯，狀況當然不一樣，因為夏威夷並不在美國本土，所以乾脆否認出訪安排，以免被其他人拿來做比較。



葉元之分析，美方應該也是有自身的考量，也許他們依然有“疑賴論”，或是美國現在正在大選期間，擔心賴清德的“台獨”意識太強，上任沒多久就過境美國本土，可能會引發一些沒必要的困擾，所以才沒讓賴過境美國本土。