湯紹成：民眾黨已在醞釀“後柯文哲時期”

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲近期爭議連環爆，幾乎每天都像連續劇般有新進度，政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成接受中評社訪問表示，柯的政治生命凶多吉少，且重點在利益涉新台幣百億元的京華城案。若柯被羈押，民眾黨肯定會元氣大傷，但短期內還不會泡沫化，畢竟民眾黨現在每年有新台幣1.5億元的政黨補助款。



湯紹成說，民眾黨已在醞釀“後柯文哲時期”，才會有民眾黨創黨元老蔡壁如、民眾黨“立委”黃珊珊、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡多次隔空交火、內鬥的痕跡。民眾黨會怎麼走？目前還沒人清楚，未來就看新接掌的人如何再找回感動民眾的心。



柯文哲多案纏身，包括政治獻金申報不實、京華城容積獎勵等案，近期更是內外交迫，遭爆料妻子陳佩琪看豪宅、柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元買商辦，幾乎每日一爆料，“清廉”人設幾乎已覆滅，民眾黨內更是黃珊珊、陳智菡、蔡壁如等人內鬥放話血流不止。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，專研德國問題、歐洲安全、歐洲政府、兩岸關係，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，他曾幫柯文哲寫過兩岸政策相關意見，觀察到柯的做事態度太大咧咧、不謹慎，因此很多有心人士都想靠近分一杯羹，而民眾黨剛成立不久，柯文哲又不是傳統政治科班訓練上來的，很容易被人上下其手，甚至思慮不周做某些事。



湯紹成說，柯文哲現在每天被爆料，政治生命已凶多吉少，政治獻金風暴會受傷，但重點在京華城容積獎勵案牽涉到新台幣上百億元的利益。柯文哲未來若因京華城案被羈押，現在民眾黨支持者大部分都是靠著柯文哲吸引來的，因此一定會元氣大傷、砍半再砍半，就是剩下約5%的支持度，但並不是沒有基礎，民眾黨得重新開始經營，短期內還不至於到泡沫化的地步。